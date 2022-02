NATO-tagállamok vezetői: a világ Oroszországot és Fehéroroszországot is felelősségre fogja vonni tetteikért

A brüsszeli székhelyű szervezet tagországainak vezetői pénteken rendkívüli tanácskozást tartottak Moszkva Ukrajna elleni hadműveletével kapcsolatban, és közösen aláírt nyilatkozatukban hangsúlyozták szolidaritásukat Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökével, parlamentjével és kormányával, valamint "a bátor ukrán néppel, amely most hazáját védi". "Vlagyimir Putyin orosz elnök támadása Ukrajna ellen szörnyű stratégiai hiba, amelyért Oroszország súlyos árat fog fizetni éveken keresztül, mind gazdasági, mind politikai értelemben" - emelték ki a NATO-tagállamok vezetői. A tagállami vezetők abban is megállapodtak, hogy további jelentős védelmi erőt telepítenek a szövetség keleti régióiba, hogy "erős és hiteles védelmet biztosítsunk a szövetség egész területén, most és a jövőben is". A szövetség intézkedései, mint hangsúlyozták, "megelőző jellegűek, arányosak, és azok is maradnak".

Meglehetősen heves harcok dúlnak Ukrajna és Oroszország fegyveres erői között az ország keleti részén Harkiv, északkeleten Szumi megyében, valamint az ország déli részén - közölte Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója pénteki online sajtótájékoztatóján. A tisztségviselő kitért arra, hogy az ukrán védelmi minisztériumtól délután kapott tájékoztatás szerint pénteken több mint ezer orosz katona vesztette életét a harcokban. "Ez nagy szám. És ha a harci cselekmények ilyen ütemben folytatódnak az egész országban, akkor az Oroszországi Föderáció veszteségei csak növekedni fognak" – hangoztatta. Podoljak hozzátette egyúttal, hogy az ilyen információk "nagyon fontosak a ma az államukért küzdő ukrán katonák pszichológiai állapota szempontjából".

Kijev már a "védelem szakaszába lépett", lövések, robbanások hallatszanak egyes kerületekben, a helyzet súlyos, az ellenség meg akarja semmisíteni a fővárost - jelentette ki Vitalij Klicsko kijevi polgármester pénteki sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy az ukrán hadsereg folyamatosan semlegesíti az orosz szabotázscsoportokat. Sajnos ezeknek a szabotázscsoportoknak egy része már beszivárgott Kijevbe - panaszolta. "Az ellenség térdre akarja kényszeríteni a fővárost, el akar minket pusztítani" - emelte ki a polgármester. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ukrán hadsereg tartja a védelmi állásait a főváros körül. "A helyzet súlyos, de hiszünk a fegyveres erőinkben, támogatjuk őket, és segítünk" - hangoztatta. Klicsko arra kérte a kijevieket, különösen a város északi részén lévő Obolony kerületben lakókat, hogy ne hagyják el otthonaikat vagy az óvóhelyeket. Azt tanácsolta minden fővárosinak, hogy készítsenek össze vizet, élelmet, meleg ruhát, takarót, tisztálkodási szereket ara az esetre, ha óvóhelyre kell vonulniuk. A polgármester tájékozatott még arról, hogy négyen sérültek meg egy lakóházban, amelyre rázuhantak az ukrán légvédelem által lelőtt rakéta darabjai. Egy idős férfi pedig, aki Obolony kerületében sérült meg reggel a városba behatolt orosz katonai járművek és az ukrán fegyveres erők összeütközése közben, súlyos állapotban az intenzív osztályon van.

Négy ukrán polgári személy életét vesztette, és 15 megsérült pénteken a Kijev környéki településeket ért orosz légitámadásokban - közölte Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó. "Sajnos Polisszja, Marjanyivka és Havrilivka polgári lakossága körében is vannak áldozatok. A vishorodi járásban található Marjanyivkában az ellenséges erők cinikusan légicsapást mértek civilekre. Eddig négyen meghaltak, és több mint 15-en megsebesültek" - írta a kormányzó a hivatala honlapján. Súlyos a helyzet a fővárostól, Kijevtől északra lévő térségben, Hosztomel, Irpiny és Bucsa településeknél. "Az elmúlt órákban az orosz csapatok megpróbáltak áttörni az ukrán védelmen, Bucsánál az ukrán fegyveres erőknek sikerült megállítaniuk egy katonai járműoszlopot, mire az ellenség a haditechnikát hátrahagyta, és visszavonult" - írta a kormányzó. Hozzátette, hogy Boriszpilnál, azon a településen, ahol a nemzetközi repülőtér található, nyugalom van, ott nem folynak harci cselekmények.

Az ukrán fegyveres erők egységei megállították az orosz csapatok offenzíváját a Fehéroroszággal szomszédos Csernyihiv megyében, megsemmisítve a betolakodók mintegy húsz harckocsiját és 15 egyéb haditechnikai eszközét - közölte pénteken az Ukrajinszka Pravda hírportál a szárazföldi erőkre hivatkozva. A fegyveres erők közleményükben biztosítottak afelől, hogy Csernyihiv térségében az ukrán katonák tartják védelmi állásaikat. A kelet-ukrajnai Harkiv megyeszékhely felett egy ukrán repülőgép lelőtt egy orosz Szu-35-ös vadászgépet - közölte a Telegram üzenetküldő portálon Musztafa Najem, az infrastrukturális miniszter helyettese. Szerhij Borzov, a nyugat-ukrajnai Vinnicja megye kormányzója pedig a Facebookon arról adott hírt, hogy az ukrán erők lelőtték az orosz támadók egyik cirkálórakétáját a régió légterében.

A romániai határ közelében, a Krím félszigettől nyugatra fekvő Kígyó-szigetet Ukrajna ismét ellenőrzése alá volta - állította Vadim Deniszenko, a belügyminiszter tanácsadója. "A határőrszolgálat tagjai továbbra is őrzik Ukrajna határait a Fekete-tengeren" - tette hozzá. A Donyeck megye déli részén, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban azonban minden irányban heves harcok folynak - adta hírül Vadim Bojcsenko, a város polgármestere.

Az ukrajnai hadműveletek miatt az Oroszország elleni uniós szankciók a legmagasabb rangú orosz vezetőket fogják sújtani - tudatta pénteken Emmanuel Macron francia államfő a parlament két házához intézett, levélben megfogalmazott üzenetében. "Az Európai Tanács tegnap egy sor szankcióról döntött Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben. A szankciók orosz személyiségeket is érintenek, beleértve a Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú irányítóit" - derül ki a levélből, amelyet Richard Ferrand, a nemzetgyűlés elnöke olvasott fel a képviselőknek. "A világ a 21. század egyik hatalmas geopolitikai és történelmi fordulatával áll szemben, amely a birodalmak és a határkonfliktusok visszatérésével járhat, és amely következményekkel lesz az életünkre, a gazdaságunkra, a biztonságunkra. A szankciók soha nem következmények nélküliek, beleértve saját magunkat is. De felvállaljuk, miután az értékeink megvédéséről van szó"- tette hozzá a francia államfő, jelezve azt is, hogy Franciaország minden szükséges döntést meghoz az állampolgárai és a vállalkozásai megóvására. Emmanuel Macron "előre eltervezett, eldöntött, majd megszervezett döntésnek" nevezte Oroszország részéről az Ukrajna elleni hadművelet megindítását. Jelezte, hogy kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, üdvözölte az ukránok "bátorságát és elszántságát", 300 millió eurós támogatást ígért a francia költségvetésből, valamint "védelmi eszközök szállítását" Ukrajnának.

Üzenetében az államfő emlékeztetett arra, hogy az ukránok elleni háború következményein túl, sokan amiatt aggódnak, hogy "Vlagyimir Putyin nem fog itt megállni". Ezért a NATO is további intézkedésekről fog dönteni "a balti és romániai szövetségeseink megvédésére" - hangsúlyozta Emmanuel Macron. Hozzátette, hogy Franciaország pedig megerősíti a hírmanipuláció és a kibertámadások elleni küzdelmet, hogy megvédje önmagát a külföldi beavatkozásoktól. "Ez a próbatétel megerősítette, hogy Európa nem kizárólag fogyasztók uniója, hanem közös elvekhez és értékekhez ragaszkodó állampolgárok politikai közössége. Az Európai Uniónak ezért is kell teljes mértékben még szuverénebb hatalommá válnia energetikai, technológiai és katonai téren" - vélekedett üzenetében Emmanuel Macron, akinek sorait a képviselők állva tapsolták meg.

A Külügyek Tanácsa erős és robosztus szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, az EU egységet mutatott és Magyarország ennek a részese volt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben. A tárcavezető a külügyminiszteri tanácsülés után kifejtette: a csomag öt fő pontból áll, tartalmaz pénzügyi korlátozásokat oroszországi vállalatokkal és elsősorban bankokkal szemben. Másodikként az energiaszektort érintő korlátozások szerepelnek benne, harmadikként pedig a légiközlekedési ágazatot érintő korlátozások – közölte. Elmondta: negyedikként tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák exportja is, ötödikként pedig "személyek listázására került sor". Oroszország elnöke és külügyminisztere is rajta van ezen a listán, de nem a beutazás, hanem a vagyonbefagyasztás tekintetében - tette hozzá.

Hatalomátvételre buzdította az ukrán hadsereget Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács pénteki ülésén. "Úgy tűnik, könnyebb lesz önökkel megállapodnunk, mint ezzel a kábítószerfüggőkből és neonácikból álló bandával, amely megtelepedett Kijevben és túszul ejtette az egész ukrán népet" - mondta az orosz elnök. Putyin arra hívta fel az ukrán katonákat, hogy ne hagyják a nacionalistáknak élő pajzsként használni a békés lakosságot. Az orosz elnök szerint a banderisták és neonácik Ukrajna nagyvárosaiban, köztük Kijevben és Harkivban nehézfegyvereket állítottak fel, hogy - mint mondta - nyugati tanácsadók útmutatása alapján válaszcsapást provokáljanak ki.

Az elnök szerint az orosz erők fő összecsapásai nem az ukrán reguláris erőkkel, hanem a nacionalista zászlóaljakkal történnek. Putyin azt állította, hogy az ukrán hadseregben a nacionalisták a záróalakulatok szerepét töltik be. Az orosz vezető ezzel azokra az osztagokra utalt, amelyek a Vörös Hadseregben a második világháborúban fegyverrel állták útját azoknak a katonáknak, akik szökni, elrejtőzni vagy megfutamodni próbáltak. Putyin nagyra értékelte az orosz haderő Ukrajnában tanúsított "bátorságát, professzionalizmusát és hősiességét" Oroszország "biztonságának szavatolása" közben.

Szergej Lavrov külügyminiszter a nap folyamán korábban azt mondta, hogy Oroszország nem szándékozik megszállni Ukrajnát, és kész bármikor tárgyalni azt követően, hogy az ukrán hadsereg leteszi a fegyvert. Azt mondta, Moszkva szeretné megszabadítani Ukrajnát a nyugati országok és a nacionalisták "külső irányításától", hogy az ország népei külső nyomás nélkül határozhassák meg jövőjüket. "Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az ukrán nép független legyen, hogy olyan kormánya legyen, amely képviseli az egész sokszínűségét, és ne kerüljön olyan helyzetbe, ahol teljes külső ellenőrzés alatt áll, amely arra van kihegyezve, hogy a neonácizmust, az oroszok elleni népirtást ösztönözze, és Ukrajnát Oroszország feltartóztatásának eszközeként használja" - mondta Lavrov.

A keleti országrészbe átcsoportosított egységek kettős, humanitárius és katonai feladatot látnak el - jelentette ki a honvédelmi miniszer pénteken Szentesen. Benkő Tibor azt követően, hogy szemlét tartott a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Debrecen és Hajdúhadház térségébe induló egységeinél, újságíróknak azt mondta, a katonák humanitárius feladatként segítik a rendőrség, illetve a Belügyminisztérium munkáját, a Magyarországra menekülők fogadását, elhelyezését, a róluk való gondoskodást. A katonai készenlét pedig garantálja azt, hogy Magyarország területére ne sodródjanak át fegyveresek - közölte a miniszer. Benkő Tibor hangsúlyozta, Magyarország a NATO tagjaként önerőből, nemzeti szinten oldja meg azt a feladatot, melyet más országok nemzetközi szinten próbálnak ellátni. Leszögezte, a NATO nagyra értékeli, hogy a magyar katonák képesek az országbiztosítási feladatot önállóan ellátni. Magyarország védelme, az állampolgárok biztonságának garantálása elképzelhetetlen az erős, ütőképes Magyar Honvédség nélkül - jelentette ki a honvédelmi miniszter pénteken Szentesen. Benkő Tibor egy lakossági fórumon hangsúlyozta, a biztonsági környezet rendkívül gyorsan és élesen változik, újabb kihívások, kockázatok jelennek meg, amelyeket "helyettünk senki nem fog megoldani".

Minden alapot nélkülöző hazugságok, dezinformációk jelentek meg pénteken a kárpátaljai magyarokról - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Kovács Zoltán a bejegyzésben úgy fogalmazott: egyes orosz nyelvű orgánumok arról tudósítottak ukrán forrásokra hivatkozva, hogy a Kárpátalján élő nemzetiségek azt tervezik, népszavazást tartanak az Ukrajnából történő kilépésről. A hamis hírek szerint a kárpátaljai magyarok azzal a kéréssel fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy védje meg őket a népirtástól. Ezeket a hazugságokat maguk az illetékes ukrán hatóságok cáfolták - tette hozzá Kovács Zoltán. Kijelentette: az Ukrajnában zajló háború a legrosszabb forgatókönyvet jelenti. Magyarország és a régió lakóinak az érdeke a béke mielőbbi helyreállítása – hangsúlyozta. Jelezte: a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és nem engedik, hogy Magyarországot megpróbálják belesodorni a háborúba.

Folyamatosan érkeznek Ukrajnából, a háború elől menekülők Záhonyba, a település vasútállomására. Ugyan a hírek arról szólnak, hogy a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiakat nem engedik ki az ukrán hatóságok az országból, ám a záhonyi pályaudvaron csoportokba verődve álltak péntek délután a frissen érkezett fiatal férfiak. Mint azt egyikük, aki Csapról érkezett, az MTI tudósítójának elmondta, hosszas huzavona után az ukrán határőrök "Istennek hála" végül átengedték társaival együtt Magyarországra. Beszámolt arról is, hogy Csapon nyugalom van, most pedig arra várnak, hogy egy lelkész a helyi parókián szállást biztosítson számukra. Az MTI tudósítója azt tapasztalta, hogy a segélyszervezetek képviselői már az állomáson fogadják a Kárpátaljáról érkezőket, helyben vizet és ételt osztanak az embereknek, akik többségükben nők és gyermekek. A Kárpátaljáról érkezők azt közölték, hogy Csapról kétóránként indulnak vonatok Záhonyba, és a kocsik számát megduplázták az ukrán vasutasok. A Kárpátaljáról érkezők beszámolójából az derült ki, hogy magyar útlevéllel a fiatal férfiakat is gond nélkül átengedik az ukrán határőrök Magyarországra.

Ukrajna egyedül maradt; az egész világ a békés megoldásban érdekelt, így senki sem fog Ukrajna oldalán katonailag belépni az ukrán-orosz konfliktusba - vélekedett Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában. Kaiser Ferenc rámutatott: Moszkva a világ egyik legerősebb hadseregével rendelkezik, és Szíriában le is tesztelték legkorszerűbb fegyvereiket. Mivel Ukrajna légvédelmének és harci repülőinek zöme régi, szovjet eredetű, a levegőben az oroszok fölényben vannak - mondta. Hozzátette, hogy ugyanakkor az ukránoknak sok földi fegyverük van, a városi harcokban tudnak nagy veszteséget okozni az oroszoknak. A szakértő szerint "egyértelmű agresszió" történt, és bár Moszkva gyors és egyértelmű katonai győzelemre számított, úgy tűnik, hogy elakadt a támadás. Kaiser Ferenc szerint a nyugati szankciók "fájni fognak", az orosz nép meg fogja érezni azokat, és gazdasági recessziót okoznak, azonban megjegyezte, hogy korábban a krími harcoknál sem lett érdemi következményük. (MTI)