A NATO először mozgósítja gyorsreagálású védelmi erőit

Daniel Petrescu közölte, hogy a román hadsereg továbbra is elkötelezett az ország védelmi képességének megerősítése, valamint a szövetségesek elrettentő erejének további erősítése iránt a NATO keleti szárnyán. A tábornok emlékeztetett arra, hogy a NATO további jelentős védelmi erőt telepít a szövetség keleti régióiba, és a történelemben először mozgósítja a kollektív védelemmel összefüggésben, elrettentésként a harcképes válaszcsapatait, a szárazföldi, légi és tengeri gyorsreagálású erőit.

„A NATO reagálóképességének növelése és a szövetségesek védelmi képességeinek megerősítése jelzi a katonai szervezet elszántságát a tagállamok területi védelmére” – írta Daniel Petrescu.

Harci repülők, csapatok érkeznek

További harci repülőgépeket és helikoptereket helyezett át a NATO Romániába, a szövetség keleti szárnyának megerősítése érdekében, válaszképpen az Ukrajnában kezdődött orosz hadműveletre. Csütörtök délután két amerikai F-35 Lightning II típusú „lopakodó” vadászbombázó szállt le a dél-romániai Borcea légitámaszponton, amelyek – a védelmi tárca közlése szerint – részt vesznek a légtérvédelmi járőrszolgálatban, a szövetséges légierők együttműködésének erősítése és a NATO reagáló- és elrettentőképesség növelése érdekében.

Megérkezett Romániába négy AH-64-Apache és egy UH-60-Black Hawk harci helikopter is, amelyeket Németországból vezényeltek át az Ukrajnával határos térségbe. Az újonnan érkezett F-35-ösök a már korábban Romániába vezényelt nyolc amerikai és a 17 román F-16-ossal, illetve az amerikai haditengerészet négy F/A-18-as Super Hornet vadászrepülőgépével együtt védik a román légteret.

A NATO-államok úgy döntöttek, hogy Romániába küldik a NATO Reagáló Erők (NRF) több szárazföldi egységét is – tájékoztatott pénteken az ARD német közszolgálati televízió. További NRF egységeket Norvégiába is küldenek, ahol katonai gyakorlaton vesznek részt. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken, a NATO-csúcs zárása után bejelentette, hogy a szövetség továbbra is fegyvereket küld Ukrajnába és kivezényli gyorsreagálású haderejének egyes elemeit, légvédelmi erőket is, de azt nem részletezte, hogy mely országokba.