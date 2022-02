Folytatódik Kijev ostroma

Kijevet több irányból támadják, heves utcai harcok mindenütt – jelentették szombat hajnalban a hírcsatornák. Később enyhültek a harcok, de rakéta csapódott egy kijevi toronyházba is, mely a repülőtér közelében található. Az ukrán hatóságok szerint nincs halálos áldozat, de több sebesültet mentettek ki a romok közül. Az eddigi harcok során csaknem kétszáz ukrán halt meg, köztük gyermekek, életét vesztette egy kárpátaljai magyar is. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök szombaton délelőtt közölte, továbbra is ellenőrzés alatt tartják Kijevet és a főváros legfőbb pontjait. Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője kijelentette, ha szükség van rá, újabb szankciós csomagra tesznek javaslatot. Elmondta: a külügyminiszterek tárgyaltak arról is, hogy Oroszországot esetleg lekapcsolnák a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerről, de ehhez nem volt meg a szükséges egyhangúság. Boris Johnson miniszterelnök kijelentette, a brit kormány Putyin és Lavrov elleni célzott szankciókra készül. A brit kormányfő arra hívta fel a NATO-vezetők figyelmét, hogy az orosz elnök ambíciói "nem feltétlenül érnek véget ezen ponton", és az ukrajnai hadművelet nyomán kialakult helyzet valójában euro-atlanti válság, amely globális következményekkel jár. Áder János köztársasági elnök leszögezte: Magyarország határozottan elítéli a támadást.

Az orosz hadműveletek eddig 198 ember halálát okozták, köztük három gyermekét - közölte Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szombaton. A Facebookon közzétett bejegyzésében a tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a halálos áldozatokon kívül 1115 sebesültje is van a támadásoknak, köztük gyermekek is. Ljasko hangsúlyozta, hogy egyetlen kórházat sem zártak be, mindenki dolgozik, az orvosi ellátás biztosított. Az egészségügyi minisztérium jelenleg azon dolgozik, hogy golyóálló mellényekkel lássa el az orvosokat - tette hozzá.

Kárpátaljai magyar áldozata is van a háborúnak. A Magyar Nemzet kárpátaljai hírportálok információja alapján azt írta, az elhunyt magyar katona a 29 éves Kis Sándor, aki az ukrán haditengerészetnél szolgált, és Ocsakovnál esett el. A katona halálhírét a felesége jelentette be a közösségi oldalán. Két gyermeket hagyott hátra – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy szombat reggeli adatok szerint a fővárosban 35-en sebesültek meg, köztük két gyermek. A városvezető hangsúlyozta, hogy Kijevben orosz csapatok nincsenek, de működnek csoportok, amelyeket szabotőrcsoportokként említett. "Az óvóhelyeken a legbiztonságosabb tartózkodni, mert az ellenség a levegőből támad" - írta Klicsko. A polgármester azt is közölte, a metró leállította a közlekedést, és kizárólag óvóhelyként működik. A kijevi a világ legmélyebben futó metróhálózata – az állomások már megteltek. Az esti órákban az egyik megállóban hozta világra gyermekét egy nő. Az esetről többen is beszámoltak a közösségi médiában – írja a Hirado.hu.

Kijev több irányból is támadás alatt áll - jelentette szombat hajnalban az amerikai Fox televízió hírcsatornája, a brit Sky News pedig arról adott hírt, hogy Kazahsztán nem hajlandó katonákat küldeni Moszkva segítségére. A televízió helyszíni tudósítója arról adott hírt, hogy az utcákon heves harcok folynak, és hangos robbanásokat lehet hallani. Az ukrán hatóságok is jelezték, hogy az orosz csapatok átlépték a város határát.

Az ukrán hadsereg közben a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz erők támadást indítottak egy katonai támaszpont ellen a fővárosban, de visszaverték őket. Az ukrán haderő bejegyzése szerint az orosz csapatok az éjszaka folyamán a város egyik ütőerének számító Győzelem sugárúton is támadást indítottak, de állítólag ott is feltartóztatták őket. Az ukrán haderő azt is bejelentette, hogy megsemmisítettek egy Szu-25 típusú orosz harci gépet és egy Il-76 típusú katonai szállítógépet, amely szerintük orosz katonákat akart Ukrajnába juttatni. A Kijev térségében lévő Vaszilkiv környékén az ukrán fegyveres erők orosz helikopter lelövéséről is hírt adtak.

A Sky News brit hírcsatorna ezzel egy időben az NBC amerikai hírtelevízióra hivatkozva azt jelentette, hogy Kazahsztán, Oroszország egyik legközelebbi szövetségese, visszautasította, hogy katonákat küldjön és részt vegyen az Ukrajna elleni offenzívában. A kazah vezetés azt is közölte, hogy nem ismeri el független államként a kelet-ukrajnai szakadár "népköztársaságokat". Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács üdvözölte a kazah döntést - jelentette a Sky News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati Twitter-bejegyzésében felszólította az Európai Uniót, hogy nyújtson konkrét perspektívát Ukrajnának az EU-tagság elnyerésére, ezzel támogassa az orosz támadás sújtotta országát. Ezt azután közölte Zelenszkij, hogy telefonon tárgyalt Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. Nem tesszük le a fegyvert, megvédjük az országunkat - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a közösségi médiában közzétett beszédében, válaszul arra, hogy Moszkva korábban fegyverletételre szólította fel az ukrán hadsereget. "Ne higgyetek az álhíreknek, még mindig itt vagyok" - hangsúlyozta egy mindössze negyven másodperces felvételen, amelyet a Twitteren hozott nyilvánosságra. Az elnökről olyan hírek láttak napvilágot, hogy elhagyta az országot, illetve hogy elrendelte, Ukrajna adja meg magát az oroszoknak. A felvételen Zelenszkij leszögezte: Kijevben marad. Egyúttal felszólította az ukránokat, hogy védjék meg az orosz ostrom alatt álló fővárost.

Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, az EU-tagországok külügyminisztereinek rendkívüli pénteki tanácskozását követő sajtótájékoztatóján nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy szükség esetén harmadik, Oroszország elleni szankciócsomagra is tesznek javaslatot. Az uniós főképviselő azt követően nyilatkozott, hogy a külügyminiszterek elfogadták az Oroszország elleni büntetőintézkedések második csomagját, válaszul az Ukrajna elleni orosz hadműveletekre. Ezek az intézkedések pénzügyi korlátozásokat tartalmaznak oroszországi vállalatokkal és bankokkal szemben, szerepelnek köztük az energiaszektort érintő korlátozások, a légiközlekedési ipart érintő szigorítások, a kettős felhasználású termékek és technológiák exportjának tilalma, és konkrét személyekre vonatkozó szankciós listák. Oroszország elnöke Vlagyimir Putyin és külügyminisztere, Szergej Lavrov neve is szerepel a listán, az ő esetükben európai vagyonbefagyasztásról állapodtak meg a külügyminiszterek. Borrell szerint Putyin elnök harmadikként csatlakozik két másik vezetőhöz Bassár el-Aszad szíriai és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökhöz az uniós szankciólistán. Az uniós főképviselő elmondta: a külügyminiszterek tárgyaltak arról is, hogy Oroszországot esetleg lekapcsolnák a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerről, de ehhez nem volt meg a szükséges egyhangúság. Hozzátette azonban hogy ezt a lehetőséget továbbra sem zárták ki.

A brit kormány Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter elleni célzott szankciók "azonnali" érvényesítésére készül az Ukrajna elleni orosz támadásra válaszul - közölte pénteken a NATO-társállamok vezetőivel Boris Johnson brit miniszterelnök. A Downing Street tájékoztatása szerint Johnson a szövetség pénteki virtuális csúcsértekezletének résztvevőihez szólva úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában katasztrofális helyzet kezd kibontakozni, és Putyinnak a hidegháború után kialakult rend felforgatását célzó "revansista" törekvései vannak. A brit kormányfő arra hívta fel a NATO-vezetők figyelmét, hogy az orosz elnök ambíciói "nem feltétlenül érnek véget ezen ponton", és az ukrajnai hadművelet nyomán kialakult helyzet valójában euro-atlanti válság, amely globális következményekkel jár.

Magyarország határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást - jelentette ki Áder János köztársasági elnök a bukaresti kilencek államfői megbeszélésén pénteken Varsóban. Áder János azt mondta: az Ukrajna elleni orosz támadás egyike a második világháború óta Európában látott legnagyobb katonai fellépéseknek, de 1956-ban Magyarország is kénytelen volt hasonlót elszenvedni. "Egy különleges napon beszélünk, a kommunizmus áldozatainak magyarországi emléknapján, amely felidézi bennünk az akkori érzéseket és emlékeket. Ebben a kontextusban is átéljük mindazt, ami most Ukrajnát érte" - emelte ki. "Ami pozíciónkat illeti, megerősítem, hogy Magyarország részese az EU és a NATO közös álláspontjának, és a maga számára a továbbiakban is ahhoz tartja magát. Határozottan elítéljük az orosz támadást, mely (...) több mint rossz: tragikus" – fogalmazott. Áder János közölte, egyetértenek azzal, hogy közösen egyértelmű jelzést kell küldeniük: elítélik a putyini rendszer által eldöntött, majd végrehajtott, tehát nem a kijevi kormány által kiprovokált agressziót, és a vérontásért az Oroszországi Föderáció irányítóit tartják felelőseknek.

Élelmiszer-, üzemanyag- és készpénzhiányról, napról-napra megduplázódó árakról számolnak be azok az Ukrajnából menekülők, akik szombaton érkeztek Magyarországra a lónyai határállomásra Kárpátaljáról. A készpénz eltűnt az automatákból, az élelmiszer az üzletekből, a bankok bezártak és még a számláikat sem tudják befizetni – sorolta az MTI tudósítójának egy somi nő, aki karon ülő gyerekkel és idősebb lányaival várakozott a határátkelőnél arra, hogy a rokonai továbbszállítsák. A határátkelőn folyamatosan áramlanak az emberek. Sokan gyalog, nagy batyukkal, a gyerekeiket a karjaikban cipelve jönnek át és a határállomás után az út mellett várják, hogy elvigyék őket. (MTI)