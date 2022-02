Előző írásunk

Kijevet több irányból támadják, heves utcai harcok mindenütt – jelentették szombat hajnalban a hírcsatornák. Később enyhültek a harcok, de rakéta csapódott egy kijevi toronyházba is, mely a repülőtér közelében található. Az ukrán hatóságok szerint nincs halálos áldozat, de több sebesültet mentettek ki a romok közül. Az eddigi harcok során csaknem kétszáz ukrán halt meg, köztük gyermekek, életét vesztette egy kárpátaljai magyar is. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök szombaton délelőtt közölte, továbbra is ellenőrzés alatt tartják Kijevet és a főváros legfőbb pontjait. Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője kijelentette, ha szükség van rá, újabb szankciós csomagra tesznek javaslatot. Elmondta: a külügyminiszterek tárgyaltak arról is, hogy Oroszországot esetleg lekapcsolnák a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerről, de ehhez nem volt meg a szükséges egyhangúság. Boris Johnson miniszterelnök kijelentette, a brit kormány Putyin és Lavrov elleni célzott szankciókra készül. A brit kormányfő arra hívta fel a NATO-vezetők figyelmét, hogy az orosz elnök ambíciói "nem feltétlenül érnek véget ezen ponton", és az ukrajnai hadművelet nyomán kialakult helyzet valójában euro-atlanti válság, amely globális következményekkel jár. Áder János köztársasági elnök leszögezte: Magyarország határozottan elítéli a támadást.