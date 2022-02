Mérséklődik a járvány terjedése

A hivatalosan is nyilvántartott fertőzöttek közül 7111 személyt kezelnek kórházakban (44-gyel többet, mint előző nap). Enyhén mérséklődött az intenzív terápiás ellátásra szorulók száma is, a vasárnapi jelentés szerint 946 beteg (30-cal kevesebb, mint egy nappal korábban) állapota kritikus. Ugyancsak kórházban látnak el 389 kiskorú fertőzöttet, közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon.

Csökkent a vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma is, vasárnap 59 áldozatról (35 férfi és 24 nő) tájékoztattak a hatóságok, három haláleset korábban következett be. Az érintettek más betegségekben is szenvedtek, 53-an pedig oltatlanok voltak. Ezzel 63 353-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma az országban.

A háromszéki helyzet kapcsán a kormánybiztosi hivatal arról tájékoztatott, a vasárnapi jelentésben szereplő 57 esettel 18 654-re emelkedett a járvány kezdete óta térségünkben jegyzett esetszám. A hatóságok 990 aktív esetről számoltak be, 264 személy van karanténban, 252-en pedig otthoni elkülönítésben várják gyógyulásukat.