Jó állapotú pálya várta a játékosokat, a nézőtéren mindkét csapat szurkolótábora jelen volt. Az első félidőben többet támadott a hazai gárda, azonban a vendég együttesnek is volt két nagy helyzete. A 3. percben Soufiane Jebari szabadrúgása a keresztlécre esett, majd a 11. percben Marvin Schieb betört a tizenhatos területre, ám a kapusba lőtt. A házigazdák mezőnyfölénye a 21. percben érett góllá, Jelena Richárd jobb oldali előkészítése után Kovács Lóránt közelről a kapus mellett a hálóba továbbított (1–0). A folytatásban kitámadtak a vendégek, egyenlítési lehetőségük is volt, azonban Vlad Bogdan lövése a bal kapufára pattant. Az FK Csíkszereda növelhette volna előnyét, ám Dorin Răilean védte Jelena próbálkozását és Apró Claudiu szabadrúgását. Szünet előtt a csíkszeredai kapusnak is hárítania kellett, Gyenge Szilárd szögletre mentette Angelo Cocian lövését.

A második játékrészben többet támadtak a vendégek, az 56. percben gólt szerezhetett volna a Dragoș Militaru irányította gárda, azonban Bogdan közeli lövése az oldalhálót érintette. Valentin Suciu csapata a 60. percben ismét eredményes volt, egy kiváló összjáték végén Jelena csak a kapussal találta szemben magát, a magyar csatár a befejezésnél nem hibázott (2–0). Nem sokkal később egy csíkszeredai kapu előtti kavarodásnál tizenegyest kértek számon a vendégek, mivel a földön maradt egy hazai és egy dési játékos. Közben a 67. percben emberhátrányba került a Kolozs megyei csapat, mert Kereki Mihai reklamálásért piros lapot kapott. Az utolsó pillanatig a piros-fekete mezesek uralták a játékot, viszont nagy gólhelyzetet csak a ráadásban tudtak kialakítani, amikor a csereként beállt örmény csatár, Sargis Metoyan lövését a dési hálóőr bravúrral védte. (miska)