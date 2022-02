Aleksander Ceferin „az Oroszország és Ukrajna között az elmúlt napokban kialakult helyzetet követően” döntött úgy, hogy pénteken összehívja a végrehajtó bizottság rendkívüli ülését, „hogy értékelje a helyzetet és meghozza a szükséges döntéseket”. A megbeszélésen több témáról is szó esett: a szervezet első körben a Bajnokok Ligája-döntő rendezési jogát elvette Szentpétervártól, így a döntőnek a párizsi Stade de France ad otthont. Az orosz város május 28-án lett volna a finálé házigazdája – az UEFA hozzátette, hogy az időpont változatlan maradt.

A szövetség emellett azt is tudatta, hogy a végrehajtó bizottság határozatának értelmében az UEFA kiírásaiban részt vevő ukrán és orosz klubok, valamint a két ország válogatottjának hazai mérkőzéseit semleges helyszínen kell lejátszani – ez a jelenlegiek értelmében a katari világbajnoki selejtezőkre is vonatkozik, amelynek rájátszásába Ukrajna és Oroszország is bejutott.

Az Orosz Labdarúgó-szövetség elnöke, Alekszandr Gyukov – aki egyben a Gazprom olajüzletágának igazgatója – kritizálta a BL-döntő helyszínének módosítását. „Úgy gondoljuk, hogy a döntést politikai okok diktálták. Az orosz szövetség mindig tartja magát ahhoz az elvhez, hogy a sport maradjon ki a politikából, ezért a mostani lépést sem támogatjuk” – fogalmazott a sportvezető, aki tavaly óta maga is tagja az UEFA végrehajtó bizottságának.