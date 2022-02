A szombati mérkőzés első harmadában többet kezdeményezett a tapasztaltabb Duna-parti gárda, amely a 11. percben szerzett vezetést, Konstantin Kulikov előkészítését Evgenyij Csemerilov váltotta gólra (1–0). A folytatásban sem a vendégek akarata érvényesült, a 20. percben pedig növelte előnyét a hazai csapat, Evgenyij Jemilianenko passza után Alekszander Neznamov iratkozott fel a gólszerzők közé (2–0).

Kiegyensúlyozott játékot hozott a második felvonás, szintén a galaci együttes lőtt többet kapura, ám László Arnold ezúttal megóvta csapatát az újabb góltól. Az 50. percben szépített a háromszéki együttes, Gecse Olivér erős lövését a Galac kapusa, Onodi Ottó nem tudta hárítani (2–1).

A hajrában kétszer is emberhátrányban volt a háromszéki újonc, azonban ezt Pelle Torstensson csapata bravúrosan kivédekezte. Az utolsó percben az egyenlítés reményében az Ágyúsok kapusuk helyett is mezőnyjátékost küldtek a jégre, a taktika azonban nem jött be, ugyanis ellenfelük korongot szerzett, majd Hildebrand Szabolcs átadása után Mirce Constantin betalált az üres kapuba (3–1).

Vasárnap jól kezdtek az Ágyúsok, a 12. percben Bíró Mátyás szerzett vezetést, majd az első harmad végén Alekszandr Bolsakov növelte a vendégek előnyét (0–2). A második felvonásban is a székelyföldi együttes akarata érvényesült, ezúttal Szergej Pajor irakozott fel a gólszerzők közé, ezt követően pedig Antal Előd belőtte a narancs-kék mezesek negyedik gólját. A játékrész végén Vladislav Teamriuc szépített, ám az Ágyúsok így is megnyugtató fölénnyel vághattak neki az utolsó harmadnak (1–4).

Vitaii Karamnov találata nyitotta meg az utolsó húsz percet, a folytatásban viszont a hazai gárda magához ragadta a kezdeményezést, rövid idő alatt kiegyenlített: előbb Vitalii Kiricsenko lőtt gólt, ezt követően Yuri Nazarov és Evgenyi Jemilianenko talált a háromszéki kapuba, Denis Makarov pedig az 58. percben hosszabbításra mentette a találkozót (5–5).

A ráadásban a tapasztaltabb galaci csapat behúzta a győzelmet, Hildebrand Szabolcs döntötte el a mérkőzést.

Eredmények: Galaci CSM–Háromszéki Ágyúsok 3–1 (gólszerzők: Evgenyi Csemerilov 11., Alekszander Neznamov 20., Mircea Constantin 60., illetve Gecse Olivér 50.), Galaci CSM–Háromszéki Ágyúsok 6–5 (gólszerzők: Vladislav Teamriuc 37., Vitalii Kiricsenko 46., Yuri Nazarov 47., Evgenyi Jemilianenko 54., Denis Makarov 58., Hildebrand Szabolcs 65., illetve Bíró Mátyás 12., Alekszandr Bolsakov 18., Szergej Pajor 30., Antal Előd 35., Vitalii Karamnov 43.).