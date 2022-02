Kelemen: módosítani kell a visszaszolgáltatási törvényt

Következő írásunk

Elég volt, hogy két évig a koronavírus-járványról szóltak a krónikák, bár jól elvitatkoztak rajta vírustagadók, oltásellenesek és -pártiak. Ebbe alighanem mindenki beleunt, és kellett valami új téma, ami az emberek érdeklődését felcsigázza. Erről most az orosz elnök, Putyin gondoskodott, aki megtámadta Ukrajnát, ezzel katasztrófát okozva az ukrajnaiaknak és Európának, de az sincs kizárva, hogy az egész világnak. Most ismét lesz téma, amivel foglalkozni, virológusból most mindenki háborúszakértővé válhat.