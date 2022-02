Közel három hónapba telt, amíg az ügyészségnek sikerült kihallgatnia a múlt év december 2-án Sepsiszentgyörgy határában egy 28 éves fiatalember halálát okozó közúti baleset gyanúsítottját, a másik gépkocsit vezető rendőrt, akiről már akkor kiderült, hogy ittasan ült a volánnál. Az ügyészség nem szolgált részletekkel a kihallgatáson elhangzottakról. Törvény szerint a büntetőeljárás ezen szakasza nem nyilvános, mivel az információk közzététele befolyásolhatja az eljárás kimenetelét. Azt azonban megerősítették, hogy a férfit továbbra is gyanúsítottként kezelik, vádemelés egyelőre nem történt. A rendőr továbbra is szabadlábon van.

Ionel Pădurariu, a sepsiszentgyörgyi bíróság mellé rendelt ügyészség szóvivője lapunknak is megerősítette, hogy a múlt héten a 40 éves gyanúsított eleget tett a kihallgatására vonatkozó idézésnek, és csütörtökön megjelent az üggyel megbízott ügyész előtt. A szóvivő szerint eddig nem volt lehetőségük kihallgatni, mivel egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy megjelenjen a vádhatóság előtt.

Amint azt Ionel Pădurariu korábban már többször is jelezte, a férfi combcsonttörést szenvedett a baleset során, több műtéten is átesett, hosszabb ideig ágyban feküdt. A vizsgálattal megbízott ügyész két héttel a balesetet követően kiállította az idézést, de azt múlt hét csütörtökéig nem lehetett foganatosítani.

Amint azt legutóbb december végén írtuk, a vádhatóság már december 8-tól gyanúsítottként kezelte a rendőrt, mivel a vérvizsgálat igazolta, hogy ittasan ült a kormány mögött a baleset pillanatában, ráadásul véralkoholszintje (közel két ezrelék) alapján azt, hogy volánhoz ült, bűncselekményként kell besorolni. Az ittas vezetés bűncselekményén kívül gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint testi sértés gyanújával is folyik ellene a vizsgálat.

Pădurariu lapunkat arról is tájékoztatta, hogy egyelőre nincs szó vádpontok megfogalmazásáról a gyanúsított ellen. Tudomása szerint a rendőr ellen nem rendeltek el korlátozó, megelőző intézkedéseket, szabadlábon van. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a büntetőeljárás ezen szakasza nem nyilvános, az ügy további részleteiről azt követően tájékoztatnak, hogy a vizsgálatot végző ügyész meghozta a döntését (vádat emel vagy ejti az ügyet). Az eljárás azt követően válik nyilvánossá, hogy a vádemelés megtörténik, és a bíróság elé kerül az ügy.

Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy határában, a Csíkszereda irányában való kijáratnál december 2-án két gépkocsi ütközött. Az egyik jármű vezetője – egy 28 éves fiatalember – életét vesztette, a másik gépkocsivezető, a fentebb említett 40 éves rendőr súlyosan megsérült. Az eset kapcsán felháborodást keltett, hogy a balesetet követően a rendőrség eleinte csak annyit közölt, hogy bűnügyi osztályuk egyik munkatársa volt az, aki balesetezett (szolgálaton kívül, saját személygépkocsijával), azt viszont nem, hogy ittas is volt. Utóbbi részletet csak a sajtó kérésére hozták nyilvánosságra, ezt a vérvizsgálatot követően az ügyészség is megerősítette. Pár héttel ezelőtti tevékenységi értékelőjükön a megyei kapitányság vezetői azzal magyarázták a kezdeti részleges tájékoztatást, hogy bűncselekmény gyanúja esetén csak az ügyészség jóváhagyásával tehetnek közzé információkat, és ebben az esetben nem kaptak felhatalmazást. Megerősítették ugyanakkor, hogy amennyiben a férfit a bíróság bűnösnek találja és szabadságvesztésre ítéli, a rendőrség kötelékéből is kizárják.