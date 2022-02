Az ünnepség a templomudvaron kezdődött, ahol Végh Nimród, a fiókegyházközség lelkésze köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezve ki azért, hogy az új, első harangot szólaltathatják meg a templom tornyában. A Béke harangját Koszta István evangélikus püspökhelyettes, Zelenák József evengélikus esperes, Beder Imre református lelkipásztor, Olasz Béla, a Szentháromság-templom segédlelkésze és Buzogány István unitárius lelkész áldotta, illetve szentelte meg.

Az udvarról a megjelentek a templomba vonultak, ahol kezdetét vette a hálaadó ökumenikus istentisztelet. Miután Végh Nimród üdvözölte a megjelent egyházi és világi méltóságokat – többek között Percze Lászlót, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulját –, köszönetet mondott a magyar kormánynak, amiért anyagilag is támogatta a harangöntést. Ugyanakkor örömét fejezte ki azért is, hogy az eseményen mind a négy erdélyi magyar történelmi egyház képviselője jelen van, közösen ünnepelhetik meg a harangszentelést. Végh Nimród azt is elmondta, hogy a harang a székelyudvarhelyi Lázár Imre öntőműhelyében készült, rajta a Luther rózsa és a következő felirat olvasható: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Máté XI. 28. Kézdivásárhely, 2021”. Ezt követően Koszta István püspökhelyettes hirdette Isten igéjét, majd Percze László a magyar kormány, Szilveszter Szabolcs pedig a kézdivásárhelyi önkormányzat köszöntését tolmácsolta. A konzul arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy „véres háború dúl a szomszédunkban, és ez a harang kárpátaljai honfitársainkért is szól, akiknek minden nemzettársunknál nehezebb sors jutott, és ismét meg kell tapasztalniuk, milyen az, amikor nem élhetnek békében.”

A harangszentelési ökumenikus istentiszteleten fellépett a Domokos Izabella tanítónő által vezetett Cantate gyermek- és ifjúsági kórus, a Pro Special kiemelt figyelmet igénylő gyermekek csoportja és az ökumenikus zenekar. Az istentisztelet a templom udvarán szeretetvendégséggel ért véget.