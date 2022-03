Natureka, a természetes áruk boltja

A baróti születésű Dombi Réka sepsiszentgyörgyi, Csíki utcai kis boltjában, a Naturekában többek közt étrend-kiegészítők, vitaminok, ételérzékenyek számára alapélelmiszerek, a sportolást hatékonyabbá tevő kiegészítők, gyógyfüvek és kozmetikumok kaphatóak. Minden termékük ellenőrizhető természetes forrásból származik, minőségüket tekintve pedig jónak vagy éppen remeknek mondhatóak. A fiatal vállalkozó fontosnak tartja, hogy gyakorlati tudásra tegyen szert, a piacot mélységében ismerhesse meg, és hogy egyre szélesebbé tegye a klienskört. Erre mind időt kell szánni. A jövőt illetően derűlátó: az üzlet nemcsak megmarad, túlél, hanem a következő öt-tíz évben terjeszkedni is fog. Úgy véli, az emberek egyre nagyobb gondot fordítanak egészségük megtartására, amit pedig ők kínálnak, azt sok tekintetben csak náluk találhatják meg.

Alkalmazottból vállalkozó

Dombi Réka a baróti középiskolai éveket követően a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közgazdasági szakát végezte el, mesterizés közben pedig a banki szférában helyezkedett el. Kicsit később folytatta tanulmányait, és Brassóban a Transilvania Egyetemen gazdasági marketingből szerzett doktori diplomát. Banki alkalmazotti munkáját szerette, de a napi nyolc helyett gyakran tíz órát is irodában töltött, ezért amikor férjhez ment és családot alapítottak, egyre többször merült fel, váltania kellene. Férjével több vállalkozásötletet is fontolgattak, végül a természetes alapanyagokból készült termékek forgalmazása mellett döntöttek. Úgy vélték, ez az az üzleti lehetőség, amely által nemcsak megélhetésüket biztosíthatják, hanem közösségi hasznot is hajthat, ha valami olyant hoz el, ami a vásárlók egészségét szolgálja.

Előkészületként helyi és külföldi hasonló vállalkozásoknál tájékozódott, üzletekben, ahol bár részben olyan termékeket árulnak, ami őt is érdekli, és megfogalmazta magának, miben szeretne azoktól különbözni. Levélben felvette a kapcsolatot a gyártókkal és forgalmazókkal, aztán személyesen is felkeresték egymást, hogy jobban megismerkedjenek, kiderítsék, miben tudnának együttműködni.



Az egyedi nem nélkülözhető

A polcra először magyarországi termékek kerültek, aztán lengyelországi, angliai, és több helyi gyártóval is elkezdték az együttműködést. Mindenik gyártó kiváló és hamar népszerűvé váló termékkel látta el. Utóbbi egy kicsit fontosabb partner: az Immunex áruját az országban kizárólag csak Sepsiszentgyörgyön a Natureka boltjában lehet megtalálni.

Fontos, hogy legyen valami exkluzivitás – mondotta Dombi Réka –, mert elsősorban a multik jelentik a fő konkurenciát, kell valami tehát, ami egyedivé tesz. Olyan sokoldalú termékkínálattal rendelkező biobolt, mint az övé, nincs a környéken, de a mindent is áruló bevásárlóközpontok azért komoly versenyhelyzetet jelentenek: feltétlenül kell találni valamit, ami nekik nincs. Az árakat pedig próbálják úgy kialakítani, hogy a vásárlók hírüket vigyék: nemhogy nem tucatárut kapnak, hanem még a multikhoz képest is kedvezőbb a gazdag kínálat és a jó ár.



Üzlet járványidőben

Bár üzletüket éppen a koronavírus-járvány előtt nyitották meg, a korlátozások nem befolyásolták a forgalmat, mert aki glutén- vagy laktózérzékeny, vagy bármilyen típusú diabéteszben szenved, mindenképp megvásárol néhány alapélelmiszert. Bi­zonyos fokig a járvány kicsit segített is azáltal, hogy az embereket figyelmeztette: figyeljenek oda jobban egészséges életvitelükre. Volt olyan algakivonat tartalmú termékük, amely azáltal lett népszerű, hogy fokozottan segítette a fertőzöttek felépülését.

Az első időszakban ő is beállt az alkalmazott mellé árulni, mert fontosnak tartotta, hogy a vevők kívánságait és visszajelzéseit első kézből tudja meg, valamint az időközben megszerzett tudást is – melyik termékük kinek ajánlott, milyen hatást fejt ki, milyen mennyiségben érdemes fogyasztani – minél többekkel kívánta megosztani.

„A köznyelvben szinte minden bioterméket és étrend-kiegészítőt vitaminnak neveznek, pedig szó sincs erről. Ezek olyan termékek, amelyek azokat a nyomelemeket biztosítják, amelyeket – sokszor rendszertelen – életvitelünk során nem kapunk meg, illetve melyekre betegség esetén feltétlen szüksége van szervezetünknek. Igazán örvendeni tudok, amikor egy-egy kliensünk visszatérve arról számol be, hogy közérzete javult, és hasznosnak látja az itt kapott terméket és tanácsot” – mondotta az üzletasszony.



Mit hoz a jövő?

A vásárlói kör bővítése és a bizalomépítés érdekében folytatják székhelyükön a minden kedden 9–14 óráig ingyenesen elérhető vérnyomás- és vércukormérést, és hamarosan újraindítják azt az előadás-sorozatot is, ahol a polcokra kerülő termékek gyártói részletesen bemutatják árujukat és kipróbálhatóvá, megkóstolhatóvá teszik azokat. Tervezik, hogy szakorvosokat és étkezésszakértőket vonjanak be előadókként. A cél az, hogy olyan tudást szerezzen a cég, amelyet máshol is el lehet adni: hadd legyen minél több városban Natureka üzlet!