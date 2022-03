Több az új eset, de kevesebb a súlyos

Közel kétszer több új koronavírus-fertőzést jelentettek kedden, mint hétfőn, az elhunytak száma pedig az előző napi két és fél­szeresét is meghaladja, mégis enyhülőben van a járvány: csökkent a kórházban levők és ezen belül a súlyos betegek száma is.

Március 1-jén 8461 új esetet jelentettek (3704-gyel többet, mint előző nap), és 164 áldozatot (103-mal többet, mint hétfőn). Utóbbiak között háromszéki(ek) is van(nak). 18 elhalálozás korábban történt, a most elhunytak közül 139 nem volt beoltva, a beoltottaknak pedig más betegségeik is voltak. Kórházban jelenleg 6588 koronavírusos beteget ápolnak (695-tel kevesebbet, mint hétfőn), 892-nek az állapota súlyos (31-gyel kevesebbnek, mint előző nap). Az intenzív osztályon fekvők közül 780 nincs beoltva. A beutaltak közül 379 kiskorú (43-mal kevesebb, mint hétfőn), közülük 6 állapota súlyos (mint előző nap). További 115 192 igazoltan fertőzött személy elkülönítésben tartózkodik, 61 603 pedig karanténban.

Háromszéken 13 új fertőzést igazoltak, amivel megyénk fertőzöttsége 3,62 ezrelékre apadt.



Lazítások jöhetnek

Minden járványadat tartósan javul, így az egészségügyi minisztérium javaslatot tett a korlátozások lazítására – jelentette be tegnap Alexandru Rafila tárcavezető. Rámutatott, az egy nap alatt elvégzett koronavírustesztek pozitivitási rátája 15 százalék körül van jelenleg, csökken a COVID-19-cel összefüggésbe hozható elhalálozások száma, és egyre kevesebben szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

Az egyik lazítási javaslat értelmében szabadtéren megszűnne a maszkviselési kötelezettség, leszámítva a zsúfolt helyeket, ahol ajánlott marad, zárt térben pedig továbbra is kötelező lesz. Egy másik javaslat lehetővé tenné, hogy COVID-igazolvány felmutatása nélkül is engedélyezzék a belépést a kereskedelmi központokba, közintézményekbe, szállodákba, panziókba, éttermekbe. Ugyanakkor a jelenlegi 30 helyett 50 százalékos kapacitással működhetnek a mozik, színházak, sportlétesítmények, sporttermek, uszodák, és nem korlátoznák ezek nyitvatartását. Ugyanez lenne érvényes a különféle előadásokra, konferenciákra, workshopokra is. A minisztérium javasolja továbbá, hogy engedélyezzék ismét magánrendezvények megtartását legtöbb 200 személy részvételével.

Bizonyos járványügyi intézkedések azonban továbbra is érvényben maradnak. Így az elkövetkezőkben is karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kell vonulniuk a járványügyi szempontból fokozott biztonsági kockázatot jelentő országokból érkezőknek, és a bárok, klubok, diszkók egy ideig zárva tartanak még.

A szaktárca továbbra is ajánlja a távmunka és az otthoni munkavégzés fenntartását, a közintézményeknek pedig a csúsztatott munkarend megőrzését.

Az egészségügyi miniszter szerint idén nyáron a lakosság visszatérhet a normális életvitelhez, várhatóan nagyon kis számú járványügyi korlátozás lesz érvényben. Megjegyezte azonban, hogy bejelentését fenntartásokkal kell kezelni, mivel egy új vírus okozta járvány esetében csak tapogatózni lehet.