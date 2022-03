Fotó: Financial Intelligence

Született e döntés annak ellenére, hogy Bánffyhunyad és Kalotaszeg között van már példa a keskeny nyomtávú vasút helyére létesített kerékpárútra. Maros megyében 60 kilométernyi, rég felhagyott vasútvonalat akartak kerékpárúttá alakítani, erre azonban már kevés esély maradt. Császár Károly szenátor, a törvény kezdeményezője elmondta: el kell fogadniuk az alkotmánybíróság döntését, de a tervükről nem mondanak le: a következő lépés egy kormányhatározat előkészítése lesz, majd az állami vasúttársaságnak kell egy elvi döntést hoznia, hogy hajlandó-e lemondani a keskeny nyomtávú vasútról. Ez nehéz lesz, hiszen kevés példa van arra, hogy kormányhatározattal sikerült hasonló célt elérni, ahogy a vasúttársaság is mereven elzárkózott eddig, de megpróbálják meggyőzni a szállításügyi minisztériumot, hogy szálljanak ki a helyszínre és ott győződjenek meg arról, hogy a Szováta és Vármező között működő kisvasúttal kapcsolatban nem áll szándékukban változtatni, illetve arról, hogy a többi nyomvonalon már a sínek és a talpfák is hiányoznak, nem lehet ott a vasutat helyreállítani. Hozzátette: a visszadobott tervezetben arra is kitértek, hogy amennyiben a terveket öt éven belül nem valósítják meg, akkor a terület visszaszáll az állam tulajdonába. Császár Károlyt meglepte az államelnök döntése, „éppen azé az államelnöké, aki annyira népszerűsíti a kerékpározást”. (Székelyhon)

VALAMI BŰZLIK A TANÜGYBEN. Február 28-án lemondott tisztségéből a januárban kinevezett Tatiana Tutunaru, aki egy éven belül a negyedik vezetője volt az óvodákat és iskolákat akkreditáló országos ügynökségnek (ARACIP), és sorozatban a harmadik, aki önként távozott. Tatiana Tutunaru az intézmény „teljes blokádjára” és a minisztérium által megszabott határidők be nem tartása miatt kialakult súlyos helyzetre hivatkozott, valamint „egyéb árnyalatokra”, amelyek elődei lemondását is kiváltották. (Edupedu.ro)