Különleges nőnapi köszöntés

Egyre gyakrabban eszembe jut ez a gondolat. Főleg, amióta (nemrég) okostelefonom lett. De ez az idő is elég volt ehhez a következtetéshez. Persze a legegyszerűbb módja a már emlegetett dugasz ki a dugaljból módszer lenne. Igaz, ha ez hirtelen és váratlanul következik be, sokkolhatná az egész földi civilizációnkat. Ám, hogy valamit tennünk muszáj, ez egyre világosabb, mert: „a közösségi média folyamatos pörgetése és a számítógépes munkavégzés miatt az ébren töltött óráink nagy részét a képernyőt bámulva töltjük. Nem meglepő, hogy a digitális detox kifejezésre tízszer többen keresnek rá most, mint tizenöt évvel ezelőtt.” Eddig igaz a dolog. Ám a cikk írója innen már arra csábít, hogy jó sok pénzért utazzunk el a világ olyan – egyébként gyönyörű – helyeire, ahol digitális csend van. Magyarul nincs térerő. És van millió szép látnivaló. Ügyes, szokták erre mondani, mikor a karibi térséget kínálják nekünk, vagy a perui hegyvidéket. De mit csináljon, mondjuk egy átlagos magyar állampolgár, ha rátör a digitális megirtózás szörnyűséges kórsága? Kövesse a példámat, mondjuk. Mert ha kimegyek például a vályogfalú konyhánkba, ott már nincs wifi, a telefon is megszakad, és a tévé helyén is rádió van, amin csak a Kossuth szól. Ha pedig bemegyek a nappaliba, akkor kint hagyom a lehalkított okostelefont, és becsukom az ajtót, majd elolvasom az újságokat és kinyitok egy könyvet. Nulla kiadásba kerül az egész és közben lehet albumokat is nézegetni, gyönyörű tájakkal.