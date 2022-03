105 évet töltött Fóriska Erzsébet

Február 16-án meglátogattam az uzoni Fóriska Erzsike nénit, aki ezen a napon töltötte be 105. életévét. Öt évvel korábban is voltam nála, amikor betöltötte a százat, erről az Uzoni Hírlapban és a Háromszékben is beszámoltam. Azóta eltelt fél évtized.