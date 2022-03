Hetvenen a negyvenediken

A már szép hagyománynak örvendő rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, ezt pedig a mozgás népszerűsítésén túl kísérőprogramokkal is igyekeztek elősegíteni. A márciusi Mozgó délutánon – amely az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósult meg – több mint hetvenen fordultak meg, akik többek között asztaliteniszeztek, ugróköteleztek, sakkoztak, szaladtak, mikádóztak, virtuálisan görgőztek a Kendu Egyesülettel, gombfociztak a Puskás Ferenc Gombfoci Klubbal, a szervezőknek köszönhetően pedig különböző fajátékokat próbáltak ki. De be lehetett állni egy közös Tae-bóra Tankó Sándor és Voiculescu Kriszta csapatával, akik egyórás interaktív bemutatót tartottak, amelyhez – a szervezők nagy örömére – sokan csatlakoztak. (A Tae-bo az 1970-es években Amerikából indult hódító világútjára, és azóta is töretlen hírnévnek örvend világszerte.) Ezenkívűl a jelenlévők betekintést nyerhettek az egyensúly-gyermekjógába is Hodor Enikővel, aki szintén egyórás interaktív bemutatót tartott.

A következő Mozgó délutánra a tervek szerint április közepén kerül sor, így aki most lemaradt, jöhet következőkor. Az orvosok előszeretettel ajánlják mindenkinek a nevetést, mert jót tesz az egészségnek, és ez a rendezvény bizonyítottan sok mosolyt csal az arcokra. A jó hangulat mindenképp meglesz!

Ráduly Attila