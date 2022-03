Az Erdélyi Református Egyházkerület szeretetszolgálataként működő Diakónia Keresztyén Alapítvány húsz éve tevékenykedik az egyedül élő idősek, betegek, fogyatékkal élők, nehéz sorsú családok, gyermekek megsegítése terén. Jelenleg tíz, önálló jogi személyiségként bejegyzett fiókegység révén fejti ki szolgálatát.

Lapunk megkeresésére Hegedűs Lajos, a DKA országos koordináló központjának vezetője elmondta, ugyan az országban működő, a szociális ellátás terén dolgozó közel háromezer civil szervezet közül az ő alapítványuk csak az egyik, bár nagyságrendben és éves költségvetés tekintetében az első öt között jegyzik, első alkalommal találkoztak közvetlenül a központi hatósággal, mivel ügyeiket a megyei szociális kifizetési ügynökségen keresztül intézik. Úgy véli, a Diakónia területi fiókjainak bemutatkozása sikeres volt, érzékeltetni tudták, hogy rendelkeznek egy alapos intézményi munkakultúrával, komoly és hiteles partnerei tudnak lenni az állami hatóságoknak.

Olykor lehetnek nézeteltérések a törvények alkalmazásával kapcsolatban, különböző társadalmi, szociális események alkalmával, amelyeknek csúnya következményei lehetnek, ha nem ismerik őket és munkájukat, de ha bizalommal vannak irányukban, akkor közösen megoldhatóak a problémás kérdések – mondotta Hegedűs Lajos. Kiemelte, területi fiókegységeik közül költségvetés és az alkalmazottak számát tekintve a sepsiszentgyörgyi a legnagyobb, ami maga után vonja, hogy a legtöbb sikert, de a munkával járó legtöbb problémát is itt jegyzik.



Megszűnhet a szakadék

Olcsvári Tünde, a sepsiszentgyörgyi Diakónia fogyatékkal élők foglalkoztatásával, fejlesztésével foglalkozó ágazatának vezetője lapunknak elmondta, szerinte mérföldkőnek számít a találkozó a minisztérium képviselőivel, akik nyitottaknak bizonyultak arra, hogy megkezdődjék egy közvetlen együttműködés a civil szervezetekkel.

A szociális és munkaügyi minisztérium ügyvezető igazgatói ismertették, hogy a civil szervezetek milyen anyagi forrásokhoz juthatnak, mely honlapokat kell követniük a pályázatok tekintetében, és felajánlották, ha kérdésük van vagy valamiben elakadnak, forduljanak személyesen hozzájuk. Eddig erre nem volt példa, a megyei hatóságokon keresztül intézték ügyeiket – mondta Olcsvári Tünde. Úgy véli, a Makkai Péter államtitkár által kezdeményezett találkozó segíthet abban, hogy megszűnjön a szakadék a civil szervezetek és az állami hatóság között.

Ezt megerősítette Tóth Anna is, aki a sepsiszentgyörgyi DKA otthoni gondozói szolgálatát irányítja. A Kálnokon szolgálatot teljesítő református lelkész elmondta, eddig megközelíthetetlennek hitték a minisztériumot, elfogadták a rájuk vonatkozó törvények értelmezését és alkalmazását abban a formában, ahogy a megyei szociális kifizetési ügynökség diktálta, amivel Háromszéken nem is volt baj, de egyes megyékben komoly nézeteltérések és félreértelmezések voltak, holott a jogszabályoknak egységeseknek kellene lenniük. Példaként említette, hogy míg törvény szerint egy adott szolgálatra kell licencet kérni, esetükben az otthoni beteggondozásra, van olyan megye, ahol a Diakóniát arra kötelezték, hogy minden egyes községben működő munkapontra külön-külön igényeljék ezt a jóváhagyást, ami fölösleges és óriási adminisztrációs munkával jár. A minisztériumi találkozón a DKA néhány területi vezetője arra is kitért, vannak önkormányzati vezetők, akik gátolják a munkájukat, az is előfordul, hogy egy-egy településen meg kell szüntetniük az általuk nyújtott szolgáltatást.

A mindkét fél részéről nyitottnak értékelt találkozóról Tóth Anna azt mondta, úgy véli, Makkai Péternek – aki korábban a sepsiszentgyörgyi Diakóniánál volt igazgatótársa, ő vezette a fogyatékkal élő fiatalokért tevékenykedő ágazatot – sikerült elérnie, hogy elkezdődjék egyfajta szemléletváltás a szociális és munkaügyi minisztériumban annak érdekében, hogy a nem állami szolgáltatókra úgy tekintsenek, mint nagyon lelkiismeretes munkát végző komoly és megbízható partnerekre.