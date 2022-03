Normális vagy nem normális?

Miután Putyin elnök elrendelte Ukrajna megtámadását, nagyon sokan megkérdőjelezték szellemi épségét. A szakértők számítása szerint ugyanis nem volt értelme, semmi haszna nem lesz akciójának, és még ha el is foglalja Ukrajnát, Oroszország többet fog veszíteni, mint amennyit nyerhet. Most háborús akciója után rájöttek, hogy Putyin kiszámíthatatlan, sőt, azt is mondják, beszámíthatatlan.

Az Oroszországban tevékenykedő volt amerikai nagykövet, Michael McFaul azt írta róla, hogy „megváltozott”, a „valóságtól teljesen elszakadtnak” és „elégedetlennek” tűnt. A korábbi amerikai elnök, Trump egyik volt tanácsosa viszont azzal vigasztalt meg, hogy nem „bolond”. Trumpról különben szintén azt mondták, hogy nem „százas”, a mostaniról, Bidenről, meg azt rebesgetik, hogy szenilis.

Ahogy egy autóvezetőnek orvosi és alkalmassági vizsgát kell tennie azért, hogy hajtási jogosítványt szerezzen, jó lenne azokat is alávetni némi vizsgálatoknak, akik egy népet, országot (pláne világbirodalmat) akarnak vezetni. Aztán időnkét nem ártana orvosi ellenőrzéseknek is alávetni a hatalomra jutottakat, vizsgálván szellemi képességeik alakulását, ami idővel mindenkinél hanyatlik, nehogy uralkodásuk alatt megbolonduljanak, és valami őrültséget kövessenek el. Még úgy is fennáll annak veszélye, hogy pillanatnyi elmezavarukban valami megbocsáthatatlan dolgot cselekszenek, amit aztán világos pillanatukban megbánnak, de nem biztos, hogy azt majd be is merik vallani.

Mikor egy vadászpuska birtoklásához pszichológiai felmérés szükséges, akkor azoknak, akiknek hadseregek mozgatásához és atombombák indításához van hozzáférésük, semmiféle pszichológiai tesztnek nem kell alávetniük magukat. Pedig talán ilyesmivel ki lehetne mutatni, hogy az illetőnek nincs ki mind a négy kereke, és az ilyeneket nem lenne szabad a hatalom közelébe engedni sem. Jobb lenne inkább a bolondok házába vagy egy „vigyorgó” zárt osztályra bezárni, nem elnöki, miniszterelnöki székbe ültetni. Ki lehetne szűrni a szeniliseket és másokat, akik alkalmatlanok az uralkodásra, de nagyon is akarnak uralkodni.

Csak néhány olyan uralkodót említsünk, akikről az maradt fenn, hogy nem voltak beszámíthatók. Nabukonodozor babiloni királyról (Kr. e. 604–562) az maradt fenn, hogy megzavarodott, a vadonban élt, és olyan lett, mint egy vadállat. De az talán még rosszabb, ha valaki vadállatként viselkedik, és azt képzeli magáról, hogy ember. I. Johanna, Navarra királynője annyira szerette férjét, Fülöpöt, hogy miután az meghalt, magával cipeltette koporsóját, melyet többször is felnyittatott, hogy megcsókolhassa. (Mondjuk bocsánatos bűn, ha valaki a szerelem miatt elveszti az eszét.) Caligula (Kr. u.12–41) azt képzelte magáról, hogy Isten. Lovát, Incitatust – aki saját házat kapott, ékszeres hámja volt – konzullá akarta kinevezni. Ma már ilyen aberrált személyeket a politikai pártokban sem találni, hisz azok nem állatokat akarnak magas funkciókba helyezni, csak esetleg rokonukat, barátjukat vagy barátnőjüket. A véres költő, Néró (Kr. u. 37–68) állítólag felgyújtatta Rómát, hogy aztán versben megénekelje. Lehet, hogy mostanra Putyinnak is költői hajlamai kerekedtek, és azért gyújtotta meg Európa keleti felét. Így utólag felvetődik, hogy az olyan nagy történelmi hősnek számító hadvezér, mint Napóleon császár, aki meg akarta hódítani Oroszországot, vajon mikor belevágott nagy tervébe, teljesen beszámítható volt-e? Hitlert is mindenki őrültnek tartja, mert kirobbantotta a második világháborút, amiben milliók pusztultak el, és kiirtott 6 millió zsidót. De Sztálint is, aki embermilliókat küldött a Gulágra meghalni. El sem lehet képzelni, mi történik, ha kezükbe kerülnek a háború alatt olyan atombombák, amilyeneket a békeszerető Egyesült Államok bevetett Japánban.

Most Putyin atomtámadással is fenyegetőzik, és a brit Daily Mail szerint 6257 áll bevetésre készen nála. Őt állandóan kíséri a „táskás ember”, egy magas rangú tiszt, akinek kezében az atomtámadást indító berendezés található. De azzal „vigasztalnak”, hogy ha egyik atomhatalom fellövi az atomrakétákat, az biztosan számíthat ellencsapásra.

Szép kilátás, és biztató, mert akkor akár az egész világ elpusztulhat.