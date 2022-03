Téli fesztivált terveznek Kommandón

„Nem vagyunk éppen kiválasztott település, de amit a Jóisten adott, azt ki kell használnunk. Az elszigetelődésünk, erdeink, hagyományaink mind-mind olyan tényezők, melyek előnyünkre vannak. A nagy természet közrejátszik, erre kell alapoznunk a turizmust, ez lehet a jövője Kommandónak” – szögezte le a községvezető.

Idén is megvolt a hó, de jövőre úgy szervezzük az eseményeket, hogy a törvényes keretek között bonyolíthassuk le. Az idei Hóünnep többek között azért is nem valósulhatott meg, mert a Laur-hegy oldalában lévő sípálya nem rendelkezik a törvényes papírokkal, nincs engedélyezve az újonnan felállított sífelvonó sem. Nem akarjuk, hogy egy esetleges baleset miatt jogi problémák keletkezzenek – részletezte Kocsis Béla.

A polgármester felelevenítette: mikor az egyik falunapon kisiklott a kisvonat, mely nem volt engedélyezve, a szerelvény tulajdonosának ki kellett egyeznie az egyik sérülttel, hogy ne tegyen hivatalos panaszt. Mikor a sípályán ott van egy ezres tömeg, s két síző összeütközik, baleset történik, gondok lehetnek, ha nincsenek rendben a papírok. De remélik, a következő télen minden készen áll – mondta Kocsis Béla.

A falunapok tekintetében is a jövőre készülnek. Nem lehet tudni, hová visznek a járványügyi megszorítások. Mindenképpen a nyári falunapok mindenhol megvannak, de téli ünnep, Hóünnep csak Kommandón tud lenni. Nem akarják megszakítani a hagyományt, a régit folytatnák, de új elképzelésekkel. Lesz élet Kommandón mind a hideg, mind a meleg évszakban – jelentette ki a községvezető.

Ha nem is lesz Hóünnep, engedélyezett sípálya, a téli szórakozás biztosított Kommandón. Több helyen is lehet motoros szánt bérelni, akár idegenvezetővel is. Hosszú távok bejárhatók, a Lakóca-csúcson lévő meteorológiai állomáshoz is el lehet jutni, mely 1777 méteres tengerszint feletti magasságon fekszik. „Ott még az ég is más, kékebb, mint nálunk. A vendégeket beengedik melegedni, egy csésze teára is” – fűzte hozzá a polgármester.

A másik szórakozási lehetőség a lovas szánozás, a faluban hat fogat van, így népesebb csoportok is igénybe vehetik, tudtuk meg Opra-Béni János alpolgármestertől.