Elsőként Csibi-Duka István, a Vadon egyesület munkatársa köszöntötte az erdei iskola megnyitóján megjelent városi elöljárókat és a nagyszámú érdeklődőt. Sepsiszentgyörgy életében mérföldkőnek nevezte a most induló közösségi teret, ahol gyermekeink megismerkedhetnek a helyi természeti adottságokkal, túrázhatnak, játszhatnak, tanulhatnak, új barátokat szerezhetnek. Mint mondta, nagy lépés ez az elmúlt évek távolságtartása, elszigetelődése, az online térben való tanulás után.

Magyarósi Imola önkormányzati képviselő, a Vadon egyesület elnöke megnyitóbeszédében örömét fejezte ki, hogy sikerült előkészíteni a vendégházat gyermekek befogadására, majd elmondta, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata rendkívül fontosnak tartja az erdei iskola működésének beindítását, a környezettudatos gondolkodás formálását városunkban. „Háromszék a természeti kincsek hazája. Egy ilyen térség fenntartható fejlesztése nem képzelhető el a természeti értékek védelme és azok hosszú távú, kíméletes kihasználása nélkül. Ehhez pedig olyan generációkra lesz szükség a jövőben, akik tudatosan odafigyelnek ezekre a lényeges dolgokra, felelősségteljesebben viszonyulnak a természethez” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a gyermekszív és -elme nyitott még, ezért kell minél fiatalabb korban bevonni őket ebbe a munkába, ismertté és szerethetővé tenni számukra természeti örökségünket. „Az erdei iskola rendhagyó tanóráival, érdekes foglalkozásaival, a friss levegőn való nagy sétáival hiánypótló tevékenység nemcsak Sepsiszentgyörgy diákjai, hanem a térség fiataljai számára is” – zárta szavait Magyarósi Imola. Az erdei iskola megnyitóját Kőmíves-Bokor Dorka, Csiha Boglárka, Dudás Boglárka és Dobricza Krisztina, a Váradi József Általános Iskola negyedikes diákjainak ünnepi műsora tette még emlékezetesebbé.

A Kopó nevű applikációt Tóth Zsolt Marcell producer, rendező, operatőr, a Filmdzsungel nevű természetfilmes stúdió képviselője mutatta be az érdeklődőknek. Mint mondta, a mai világ nemcsak a televízióból tájékozódik, hanem különböző más felületekről is, például a mobiltelefon segítségével, melyet a mai kor egyik problémájának tartanak a gyerekek szempontjából, de sok lehetőséget is ad. Ezért készítettek egy olyan alkalmazást, mely mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek izgalmas lehet. „Ha a természetben jártok és szép, karakteres nyomokat láttok, akkor ezzel az alkalmazással be tudjátok azonosítani, hogy milyen állat hagyta azokat” – mondotta, hozzátéve, hogy ezenkívül rögzíteni lehet a helyeket, ahol járunk, szép panorámaképeket lehet készíteni, és játékpontokat is lehet gyűjteni ahhoz, hogy a legjobb nyomvadásszá, nyomolvasóvá válhasson a felhasználó. Ők Budapesten élnek, ahol különböző erdei iskolákban tanítanak, és azt tapasztalják, hogy az emberek egyre kevesebbet tudnak a természetről, ezért bíznak benne, hogy ez az alkalmazás segít nekik tájékozódni. Leírások, nyomolvasó történetek, fotók is találhatóak az applikációban, amelyeket természetvédelmi őrök, biológusok, természetjárók, fotósok készítettek. Ha valakinek érdekes ilyen jellegű története van, feltölthető a programba.

A nap legizgalmasabb programja a túra volt, mely során a mintegy húsz résztvevő nagy hóban járta körül a környéket, érdeklődéssel figyelve Moraru Norbert nyomolvasását, hallgatva a szakember állatokról, növényekről szóló tanulságos történeteit, eszmefuttatásait. Mindnyájan meggyőződhettünk arról, hogy ha nyitott szemmel járjuk az erdőt, rengeteg állat nyomát láthatjuk benne földön, hóban, fák kérgén és ágain, fűszálak hegyén és bokrok lerágott levelein.