Tőkés László segítségre buzdít

A XXI. század Európájában semmi sem magyarázhatja a civilek elleni katonai, fizikai erőszakot – vélekedett Tőkés László. Felidézte: a magyarok sokat szenvedtek az elmúlt században Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is. „Éppen ezért szolidaritást vállalunk mindazokkal a nemzettársainkkal, akiknek menekülniük kell. És ugyanúgy szolidaritást vállalunk az ukrajnai románokkal és az ukrán nemzet tagjaival is, akiknek a háború miatt kell szenvedniük.” – jelentette ki. Tőkés László arra kért mindenkit, hogy támogassa a menekülőket segítő állami és egyházi intézmények, valamint humanitárius civil szervezetek munkáját. Hozzátette: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodahálózata is gyűjtést szervez a menekültek javára. Ugyanakkor önmérsékletre és bölcsességre kérte azokat a romániai és magyarországi politikusokat, akik „a katasztrofális háborús viszonyokat is arra használják fel, hogy ellenfeleiket vádolják, támadják, lejárassák”. A térség országainak az szolgálja a javát, ha ebből a háborúból kimaradnak, ha nem növelik a bajt, nem öntenek olajat a tűzre, de segítenek a háborúságot szenvedő testvéreiken – fejtegette, és azzal zárta nyilatkozatát: „Mindnyájunk elsőrangú érdeke a béke mielőbbi helyreállítása! Mi, erdélyiek, románok, magyarok, németek etnikumtól, nyelvtől, vallástól függetlenül legyünk egyek a béke és a biztonság keresésében. Uram, adj békét Ukrajnának! Adj békét Európának!”