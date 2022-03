Suceaván lesz a központ

Az európai polgári védelem ernyője alatt létrejövő humanitárius segélyközpont egész Európából és valamennyi nemzetközi szervezettől összegyűjti a segélyeket, és Ukrajnába vagy szükség esetén Moldovába szállítja ezeket. Iohannis szemügyre vette a logisztikai központ létrehozására kijelölt helyet, és elmondta: az első szakaszban nagyon rövid időn belül kialakítanak egy kis méretű központot, és ezt később olyan mértékben megnövelik, amennyire szükséges. Úgy értékelik, hogy a humanitárius katasztrófa kiterjed és hosszú időre elnyúlik majd. Azzal a forgatókönyvvel azonban nem számolnak a román hatóságok, hogy Románia belekeveredik az orosz–ukrán konfliktusba vagy hogy veszély fenyegeti. „Egy dolgot mondhatok: Romániában itthon vagyunk, ez a mi országunk, és itt is maradunk” – szögezte le Klaus Iohannis, aki szerint arra utaló jelek sincsenek, hogy a Moldovai Köztársaságot veszély fenyegetné. „Nekünk most az a szerepünk, amit itt látunk (...), segítjük a menekülteket, és segíteni fogunk azoknak is, akik Ukrajnában maradnak. Moldovával nagyon szoros a kapcsolatunk, és eltökélt szándékunk, hogy ott is közbelépjünk, ha humanitárius segítségnyújtásra lesz szükség” – mondta még, és hangsúlyozta: Románia egyetlen ukrán állampolgártól sem tagadja meg az országba való belépést.

A logisztikai központról Nicolae Ciucă miniszterelnök is beszélt a szombati kormányülés után. Meggyőződését fejezte ki, hogy az Európai Unió fennhatósága alatt létrejövő központ összehangolttá teszi a segélyakciókat. Azt is elmondta: Románia eddig 51 millió lejt költött el az ukrajnai háborúval összefüggésben, e kiadásokat összesítő dokumentumokat jövő héten az illetékes brüsszeli hatóságok elé terjesztik, és elkezdődhet a költségek megtérítése. Hozzátette: a kabinet megszabta az ukrajnai menekültek fejenkénti ellátási költségét. Az összeget az állam által biztosított szálláshelyeken napi 50 lejben, a más szálláshelyeken pedig napi 100 lejben állapította meg. Azt már Dan Cărbunaru kormányszóvivő közölte: a kormányfő megoldást vár arra, hogy az állam járuljon hozzá az otthonukba ukrajnai menekülteket befogadó polgárok kiadásaihoz, elképzelése szerint napi 20 lejt kapnának egy személyre mindazok, akik önkéntesen felajánlják otthonukat a menekülteknek. Az összeggel az élelmezési költségekhez járulnának hozzá a hatóságok.

Eddig 5700 humanitárius felajánlás érkezett a kormány által erre a célra létrehozott platformra. A következőkben egy, a Code for Romania szervezettel együttműködésben továbbfejlesztett felületen fogadják majd a felajánlásokat, két kategóriában: az Egy tető (Un Acoperiş) menüpont alatt az elszállásolással, a Sürgősségi segély (Sprijin de Urgenţă) menüpont alatt pedig a más jellegű támogatásokkal (élelem, higiéniai cikkek, ruhák stb.) kapcsolatos felajánlásokra lesz lehetőség.

A határrendészet közlése szerint szombat éjfélig 227 476 ukrán állampolgár érkezett Romániába és 155 680-an hagyták el az országot. A megelőző 24 órában összesen 91 607 személy lépett be valamelyik határátkelőn, közülük 31 628-an (12 százalékkal többen, mint egy nappal korábban) ukrán állampolgárok. Ugyanakkor a határátkelők kilépőoldalán 98 138 személyt jegyeztek, közülük 23 180-an ukrán állampolgárok. Az Ukrajna ellen indított orosz katonai agresszió kezdetétől 2849 ukrán állampolgár folyamodott menedékjogért a román hatóságokhoz, a hazai menekültszállások telítettsége jelenleg 66,1 százalékos.