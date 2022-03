A Román Fallabdaszövetség az elmúlt hétvégén szervezte meg az országos utánpótlás-bajnokságot, amelynek idén a bukaresti Infinity Sport Arena adott otthont. A sepsiszentgyörgyi Huni Squash SKE három játékosa küzdött az érmekért, akiknek végül be kellett érniük két negyedik és egy ötödik helyezéssel.

Az országos bajnokságra a fiúk három (U11, U15 és U19), míg a lányok egy (U19) kategóriában nevezhettek. A küzdelemnek összesen huszonegy fiatal fallabdázó vágott neki, akik hat klubot képviseltek. A Huni Squash SKE két versenyzőt nevezett a 19 év alatti versenybe, egy játékost pedig a 15 év alatti küzdelembe. A sepsiszentgyörgyi versenyzők jól teljesítettek, Kovács Kristóf a negyedik helyen végzett U15-ben, míg Dávid Márk U19-ben épphogy lemaradt a bronzéremről, így negyedikként zárt, Szén László pedig a csapattársa mögött az ötödik lett.

„A fiúkon látom a fejlődést az utolsó tornánk óta, amely december elején volt, és ennek nagyon örülök, viszont ez idő alatt az ellenfeleink is szépen haladtak előre. Nagyon nehéz felvenni a lépést olyanokkal, akiknek mindennap van edzésük, amíg nekünk be kell járnunk Brassóba, hogy szabványméretű pályán tudjunk gyakorolni. Elégedettséggel tölt el, hogy Kristóf tanítványom a nagy nyomás ellenére is megőrizte a józan eszét; László nagyon ügyesen kezd felzárkózni a többiekhez, ő nemrég lett a tanítványom, Márk szép játékot hozott, viszont a fizikai felkészülés terén alulmaradtunk” – mondta Bara Hunor edző.

A következő ifjúsági tornára májusban kerül sor, amelyet a Huni Squash SKE szervez Brassóban a veterán országos fallabdabajnoksággal egybekötve. (miska)