Van jövő a kertészkedésben!

Tömören szólt a megnyitón János Ferdinánd cégtulajdonos. Résztvevőknek, munkatársaknak mondott köszönetet. Az eseményt a kertészeti szakma fontos fórumaként jellemezte: találkahely azoknak, akik már meglévő tudásukat szeretnék bővíteni, de sok információt kaphatnak itt azok is, akik a kezdők első lépéseit teszik ezen a területen – mondta a kertészkörökben Ferdiként közismert vállalkozó. „Mostanra hatalmas tudás halmozódott fel, megnyitottuk a RiBon üzemet, ahol a helyi gyümölcsöket az egészségünkre jó hatással bíró termékekké dolgozzuk fel. Még szövetkezeti partnerekre van szükségünk, hogy olyan dolgokat vihessünk véghez, amire őseink is büszkék lehetnének” – állította perspektívába a rendezvényt. Az, hogy az ember valamit ötödik alkalommal szervez meg, azt jelenti, hogy van értelme a befektetett időnek és munkának – fűzte hozzá.

„Parasztszülők parasztgyereke vagyok” – ezekkel a szavakkal kezdte meg áldását László Rezső csíkcsicsói plébános, kérve Isten áldását a jelenlévőkre. A plébános jelenléte nem véletlen, papként fóliasátras zöldségest hozott létre, nem is akármilyen eredményekkel: kertjéből a zöldséget – például a paradicsomot – a hívek maguk szedhetik le, árát pedig a „becsületkasszában” hagyják.

A rendezvény társszervezőjének, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Becze István szerint örvendetes, hogy nagy tömeget, a kertészetben érdekelteket sikerült megmozdítani. Nemcsak profikat, hanem családi kertben, háztájiban gazdálkodókat is. „Fontos, hogy minél inkább tudatosuljon: a háztájiban, kiskertekben termesztett gyümölcsök, zöldségek csak jó hatással vannak az egészségünkre, főleg, ha odafigyelünk a termesztési folyamatra. Ne csak dísznövényeket termesszünk a falusi kertekben, de a városi kertekben sem, hanem olyan növényeket, amelyek hozzájárulhatnak az egészségesebb táplálkozásunkhoz. Gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket bármilyen udvaron bárki meg tud termelni – húzta alá Becze.

A megnyitón jelen volt Könczei Csaba parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja. Dicsérte a csíki mezőgazdaságot, hiszen itt is olyan rendezvényt hoztak létre, amelyik minden székelyföldi termelőnek érdekes, olyan információkat osztanak meg, amit kis és nagyobb gazdák egyaránt értékesíthetnek. „Nem kell feledni, hogy Székelyföld egyik erőssége a mezőgazdaság, ennek fontos – és egyre jelentősebb – része a gyümölcstermesztés, általánosságban a kertészkedés” – emelte ki Könczei.

A többnapos Kertészeti Napok fontos része volt a ribizliborverseny. Fehér, piros, de főleg fekete ribizliből készült borokat mutattak be a nevezők. Olyan is volt, amelyben berkenye is szerepelt az alapanyagok között. Mindezt annak ellenére, hogy a borászok úgy vélik: bort csak szőlőből lehet készíteni. De Székelyföldön a ribizli – sőt, a pityóka is – lehet a bor alapanyaga. Utóbbi hogyan? Hát úgy, hogy a székely gazda a pityókájával átmegy a hegyen, és ott szőlőre cseréli – na, abból lesz bor.