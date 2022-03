A járványügyi intézkedések jelentősen befolyásolták Kovásznán a tavalyi évet is. A megszorítások, korlátozások visszavetették a turizmust, ebből fakadóan gyarapodtak a szociális problémák, jövedelemtől esett el az önkormányzat, de a turizmusban, szolgáltatásokban dolgozó vállalkozók is. Ezzel együtt az elmúlt esztendő jobb volt, mint a 2020-as, várhatóan idén további javulásra lehet számítani – mondotta Gyerő József, Kovászna polgármestere évértékelő beszélgetésünk alkalmával.

A turizmus mutatóinak romlását az üdülési jegyek megvonása is fokozta tavaly. „Téves lépése volt ez a kormánynak. Azon túl, hogy megtakarították az ország költségvetésének egy bizonyos részét, mindez veszteségként jelent meg a turizmusban, ugyanakkor az adókból, illetékekből származó bevételek terén is. Gyakorlatilag ez a jegy csaliként is felfogható, rávesz arra, hogy az országban maradj üdülésre. Az azzal érkező turista jócskán költekezik az üdülőhelyeken, ami bevételi forrást jelent vállalkozásoknak, önkormányzatoknak egyaránt. A jegyek hiányában tavaly a hazai turisták jó része külföldön töltötte vakációját” – értékelte a helyzetet Gyerő József, hozzáfűzve: jó hír, hogy idéntől visszavezetik az üdülési jegyeket, ez Kovászna városának is javára válhat.

Tavaly folytatták azokat a beruházásokat, melyekre pályázatok révén korábban kaptak finanszírozást, és újakat is próbáltak elindítani. Akadályt jelentett, hogy óriási a különbség a finanszírozott és a tényleges kiadások között. Emelkedett az energia, a nyersanyagok ára, ami a költségek jelentős növekedését eredményezte. Egyes pályázatoknál ezt a különbséget nem tudták lefedni, a finanszírozási szerződések mellett nem tudtak kivitelezési szerződéseket is megkötni – ecsetelte a gazdasági helyzetet az elöljáró. „Mindennek ellenére nem mondom, hogy rossz évet zártunk, számos beruházást sikerült megvalósítanunk” – összegezte a tavalyi évet.

„Úgy látom, idén jobb évnek nézünk elébe, mint tavaly. A költségvetés is javuló tendenciát mutat. Folytatjuk az elkezdett, prioritásként kezelt munkálatokat. Ilyen az úgynevezett tizenegy utcás tervezet, egyes szakaszokat befejeztek, másokon munkálatok zajlanak. A Timár, Andrei Șaguna és Gábor Áron utcában, a Petőfi utca alsó szakaszában a gázszolgáltatónak kell végeznie felújításokat, ennek befejezte után tavasszal folytathatjuk a víz- és szennyvíz-csatorna kiépítését, majd az úttest helyreállítását. Felmerültek gondok, melyekre a pályázat nem ad megoldást. Ilyen a Teculescu utca, ahol a munkálatok elkezdése után mutatkozott meg, hogy a vízhálózat nyomóvezetékének csöveit ki kell cserélni. Ezt a vízszolgáltató végzi el” – számolt be a városvezető.

Idei munkálatok

– Jelentett-e előnyt, hogy kormányon van az RMDSZ? – kérdeztük Gyerő Józsefet.

– 2017–18-ban az önkormányzat több pályázatra kötött szerződést a fejlesztési minisztériummal. Egyik az ANL-tömbház mellett épülő óvoda befejezését, másik a Kőrösi Csoma Sándor Líceum bővítését célozza. Emellett ott van a csomakőrösi csatornahálózat bővítése. Mintegy tízmillió lejes beruházásról van szó összességében. Sajnos, utólag az építőiparban előírt bérnövekedések, az építőanyagok árának növekedése, mindenféle más költség emelkedése miatt nem tudtuk odaítélni ezeket a munkálatokat. Nem volt ajánlattevő. A pályázatban biztosított összeg elmaradt a tényleges költségektől. Kértük a fejlesztési minisztériumot, pótolják fel az összeget. Nagy örömünkre tavaly – köszönhetően Cseke Attila RMDSZ-es miniszter hozzáállásának – megértették, hogy ez egy káros helyzet, mert blokkolják az állami költségvetésből származó összeget, amit nekünk szánnak. Két lehetőség volt: vagy felbontják a szerződéseket, vagy a meglévőeket az új, reális igényekhez igazítják, a finanszírozást kipótolják az új költségekhez mérten. A Cseke Attila vezette minisztériumnak köszönhetően most már van megoldás a helyzetre. Érkeztek pénzek a költségvetésbe, így mindhárom munkálat megvalósulhat a helyi fejlesztési terv keretében.

– Az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) is több pályázatot nyújtottak be. Hogyan alakul ezek helyzete?

– Az első egy sportkomplexum terve, amit az országos társaság kilicitált, megvan a kivitelezési szerződés. Tervezési szakaszban van, a napokban egyeztetünk a kivitelezővel. A másik egy 180 férőhelyes sportcsarnoké. Mindkét befektetés a Kovászna és Csomakőrös közötti egykori lőtér területén valósulna meg. Utóbbi közbeszerzés alatt van a CNI-nél. Ha nem lesz óvás, nagyon remélem, már idén megkezdődhet a munka. A városnak saját költségvetéséből kell megoldania az infrastruktúrát, a gáz-, a szennyvízcsatornát. Víz már van a helyszínen. Ugyanott, a lőtéren elképzelünk egy gyerekeknek szóló tábort, nyári színházat és bowlingtermet is – de ez nem az idei költségvetésnek szól. A katasztrófavédelmi intézmény is igényelt területet ezen a részen, húsz áron létesítenének bázist a SMURD-nak.

– És hogy áll a helyzet a wellnessközponttal?

– Szintén CNI-s pályázatban valósul meg a fürdőkomplexum terve. Jelenleg közbeszerzési szakaszban van, egy komoly összeget kell itt önrészből biztosítanunk. Ha sikeres lesz a CNI pályázati kiírása, nem lesz óvás, fel kell készülnünk az infrastruktúra, a helyszín rendezésére. Gázt, elektromos energiát kell biztosítani ott. Emellett egy szálloda építésére is van igény, zajlik a felmérés, az értékelés – számolt be a polgármester.