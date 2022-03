Szenvednek, menekülnek

Antony Blinken amerikai külügyminiszter egy szombati BBC-interjúban határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok rendszerváltás elérésére törekszik-e Oroszországban. A washingtoni diplomácia vezetője azt is hozzáfűzte, ez nem az Egyesült Államok dolga, az orosz népnek kell döntenie arról, hogy ki vezesse az országot.

Blinken álláspontja azért figyelemre méltó, mert e napokban állandó téma a médiában az orosz elnök mentális állapota, cikkek sokasága elemzi Putyin viselkedését, firtatva, miként befolyásolhatta lelki egészségét a koronavírus miatti hosszas elszigeteltség. Némelyek arról is elmélkednek, e súlyosbodó, háborús helyzetben elmozdítható-e az orosz vezető, tehetnek-e ilyen irányú lépéseket a nagyhatalmak? Blinken egyértelműsít: nem, a nagyhatalmak ilyesmire nem készülnek. Másrészt, követve Vlagyimir Putyin nyilatkozatait, nem úgy tűnik, mintha az orosz elnök kizökkent volna megszokott formájából, szenvtelenül és következetesen ismétli saját, illetve az orosz csúcsvezetés álláspontját. Nem hátrál, nem vesz tudomást a veszteségekről – sem az orosz, sem az ukrán oldalon. A hétvégén orosz légikisasszonyok körében ismételte meg álláspontját egy szokatlanul teátrális, a nyolcvanas évek kelet-európai kommunista rezsimjeire emlékeztető jelenetben, s a megrendülés legkisebb jelét sem lehetett érzékelni rajta. Eközben, az elmúlt napok harci fejleményei láttán elemzők azt is felvetették, a Kreml egyre türelmetlenebbé válhat, s ennek következménye lehet, hogy az orosz–ukrán frontvonalon tovább súlyosbodik a helyzet.

Hogyan lehet mégis változást remélni egy, a világtól elzárt, diktatórikus rendszer esetében? Régi nézet, hogy azon legkönnyebben a belső ellenállás, s a támogatók – ez esetben vagyonuk, javaik folyamatos olvadásával szembesülő oligarchák – elpártolása, árulása üthet léket. Egyelőre ez is valószínűtlen, viszont egy elhúzódó háború esetén egyre erősödhet az ellenkezés, sokasodhatnak az oroszországi háborúellenes mozgalmak, utcai tüntetések, annak ellenére, hogy az orosz hatóságok drasztikus intézkedésekkel lépnek fel a tiltakozók ellen. A karhatalmi szigor ellenére már most egyre többen vonulnak utcára, csak vasárnap több mint 3500 embert állítottak elő, az orosz védelmi tárca szerint Moszkvában 1700, Szentpéterváron 750 tüntetőt vettek őrizetbe, a többi városban is összesen 1061 volt az előállítottak száma. A tüntetők védelmével foglalkozó civil szervezet (OVD-Info) szerint 49 oroszországi városban voltak megmozdulások, s az Ukrajna elleni háború kezdete óta csaknem 13 ezer embert állítottak elő.

Persze, ez még mindig csak csepp a birodalom tengerében, de talán a lassú víz itt is elmossa a partot. Eközben több meghatározó politikus is úgy vélekedik, nem magától értetődő Ukrajna katonai veresége, sőt, a már említett Blinken szerint „elképzelhető”, hogy „idővel” Ukrajna kerül ki győztesen a háborúból. Mégis ez egyelőre illúzió, rövid távon bizony az várható, hogy az erősödő orosz invázióval együtt nő az ártatlan lakosság szenvedése, tovább duzzasztva az Európa felé menekülők áradatát.