Minden korlátozás megszűnik, de elővigyázatosságra intenek

Ugyanakkor az országba belépőktől nem kérik a Covid-igazolványt, és beutazási adatlapot sem kell kitölteni. „Gyakorlatilag minden korlátozás megszűnik (...) Az elővigyázatosság és az egyéni felelősség lesz a meghatározó a következő időszakban” – fogalmazott Rafila.

Ajánlott a maszkviselés

Sajtótájékoztatóján azonban a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a járványügyi korlátozások kedd éjféli feloldása után is ajánlott a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön, az iskolákban és a kórházakban, valamint a zsúfolt és forgalmas kültéri helyeken, ugyanakkor a kórházakban a pácienseknek és hozzátartozóiknak, az oktatási intézményekben a pedagógusoknak, gyerekeknek és egyetemi hallgatóknak is. Továbbá a miniszter azt ajánlotta a lakosságnak, hogy a forgalmas nyilvános helyeken, például piacokon is viseljenek maszkot, és ha lehet, kerüljék a zsúfoltságot. Az alapos kézmosás, a különböző fertőtlenítőszerek használata, a tömegközlekedési eszközök és a közintézmények rendszeres takarítása és fertőtlenítése is ajánlott.

Mit tegyenek a betegek?

Rafila arra kérte a koronavírus tüneteit mutató személyeket, hogy jelentkezzenek tesztelésre a háziorvosuknál, és ha az eredmény pozitív, akkor keressék fel a fertőzöttek ellátására létrehozott járóbeteg-központokat vagy forduljanak a kórházak sürgősségi ügyeletéhez. A koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személyeknek a járványügyi korlátozások megszűnte után is lakhelyi elkülönítésbe kell vonulni, ennek az ajánlásnak a betartását azonban ezután az emberek „jóérzésére” bízzák, a hatóságok nem fognak ellenőrizni és büntetni – közölte. Rafila szerint nemcsak a Covid-19, hanem minden fertőző betegség esetén ajánlott néhány napra elkülönítésbe vonulni, egyrészt a gyorsabb felépülés érdekében, másrészt pedig azért, hogy ne terjesszük a kórt. „Amint valakinek pozitív lesz a tesztje, automatikusan elkülönülésbe vonul, és kiírja betegszabadságra a családorvos vagy annak a kórháznak az orvosa, ahova beutalták” – fogalmazott az egészségügyi miniszter,

A tárcavezető hangsúlyozta: az ajánlások betartása hozzájárul ahhoz, hogy a tovább csökkenjen a fertőzöttek, az intenzív terápiás ellátásra szoruló betegek és az elhalálozások száma. „Ezeket az ajánlásokat legalább még egy ideig, a vírus közösségi terjedésének megszűnéséig, mindannyiunknak tiszteletben kellene tartanunk” – jelentette ki.

A tesztelés nem áll le

Alexandru Rafila hangsúlyozta: a covid-tesztelés nem áll le az elkövetkező időszakban, és az állapotfelmérő járóbeteg-központokban is folytatódik ez a tevékenység. „Nem szabad felfüggeszteni a teszteléseket, mivel a tesztelés része az intézkedéscsomagnak, amely lehetővé tette, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a dolgokat, ne legyenek túlzsúfoltak a kórházak, és ne legyen annyi haláleset. A tesztelést folytatni kell. És az állapotfelmérő járóbeteg-központok továbbra is működni fognak, mert a célunk nem az, hogy az embereket kórházba utaljuk. A cél az, hogy képesek legyünk felmérni állapotukat, és ambuláns kezelést nyújtani nekik” – fejtegette a tárcavezető.

Az elkövetkező időszakokban a kórházaknak a koronavírus-fertőzött páciensek mellett kezelniük kell a többi beteget is, de előbbiek számának csökkenésével minden intézmény visszatérhet eredeti tevékenységi profiljához.

Felfüggeszthetik az oktatást

Ha egy osztály vagy óvodai csoport több tagja is megfertőződik a SARS-CoV-2 vírussal, a tanfelügyelőség a közegészségügyi igazgatósággal közösen az oktatás időszakos felfüggesztését rendelheti el – közölte továbbá az egészségügyi miniszter. Rafila elmagyarázta, hogy ez a szabály minden fertőző betegség felbukkanása esetében érvényes, nem korlátozódik kimondottan a koronavírusos fertőzésekre. Azt is leszögezte: ha fertőző betegség üti fel a fejét egy osztályban vagy csoportban, az indokolhatja a szóban forgó osztály vagy csoport tevékenységének időszakos felfüggesztését, de az egész iskoláét nem.

Átmeneti időszak az egyetemen

Az egyetemeknek átmeneti időszakra van szükségük ahhoz, hogy átálljanak az online tanításról a jelenléti oktatásra, de az átmeneti időszaknak nem kell elhúzódnia – hangsúlyozta Rafila, emlékeztetve arra, hogy a felsőoktatási intézmények sajátos helyzetben vannak, ugyanis az egyetemi bentlakások némelyikében jelenleg ukrajnai menekülteket szállásoltak el. Sorin Cîmpeanu szerint, ha bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a jelenléti oktatásra való azonnali átállást (például a diákbentlakások állapota vagy az órarend-módosítás nehézkessége miatt), akkor a felsőoktatási intézmény szenátusa egy átmeneti periódus beiktatásáról határozhat az egyetemi autonómia elve alapján.

Szórakozóhelyek, kulturális intézmények

Eddig a bárok, szórakozóhelyek, éttermek és bevásárlóközpontok csak 5–22 óra között tarthattak nyitva, maximum 50 százalékos kihasználtsággal azokon a településeken, ahol három ezrelék alatti volt a fertőzöttségi arány, illetve maximum 30 százalékos kapacitással ott, ahol ennél magasabb volt az incidencia. A vendégeknek/vásárlóknak rendelkezniük kellett védettségi igazolással vagy negatív teszttel. A veszélyhelyzet megszüntetése értelmében eltörlik a nyitva tartás korlátozását, valamint teljes kihasználtsággal működhetnek a vendéglátóegységek, kulturális intézmények is. Lehet teljes teremmel játszani a színházakban, mozikban, koncerttermekben, és nem szükséges védettségi igazolvány a belépéshez. Nem tiltják a magánrendezvények megszervezését, és azokon sem korlátozzák a részvevők számát.