Rendező: Theodor-Cristian Popescu. További előadások: március 11-én és 12-én 19 órától. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro platformon kaphatók. * A szervezőiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Könyvbemutató

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Vigadó Művelődési Házban ma 18 órától bemutatják a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) kiadásában 2021-ben megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva (szerkesztette: Ambrus Attila) és a Múltból jövendőt – Történelem hazulról (szerkesztette: Szekeres Attila) című köteteket. Köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kötetek születéséről az ötletgazda Galbács Pál, az SZMÚE tiszteletbeli elnöke beszél. A Gúnyhatár című albumot bemutatja Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, méltatja Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője, a Múltból jövendőt című történelemszilánk-gyűjteményt bemutatja Szekeres Attila, a Háromszék Történelmünk rovatának vezetője, méltatja Farcádi Botond, a Háromszék főszerkesztője. Az est házigazdája Tóth László közíró.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 18 órától Nemes Gyula „Népem biztonságát őrzöm”. Maros-Torda vármegyeiek a Magyar Királyi Csendőrség kötelékében című könyvének bemutatójára kerül sor. A házigazda intézmény Háromszéki TÉT-estek (Tudás – Élmény – Tapasztalat) sorozatába illeszkedő rendezvényen a 2021-ben megjelent kötetet Lőrinczi

Dénes történész, könyvtáros méltatja, illetve beszélget a szerzővel.

A Székely Szabadság Napja

A Székely Nemzeti Tanács és a Sepsireform Egyesület március 10-én, csütörtökön, a Székely Szabadság Napján Sepsiszentgyörgyön a turulmadár-obeliszknél 11 órától tartja megemlékező rendezvényét. Beszédet mond Erika Casajoana, a katalán kormány tagja, Izsák Balázs SZNT-elnök, s elhangzik Szili Katalin, a Miniszterelnöki Hivatal megbízottjának üzenete. Fellép a Kónya Ádám Művelődési Ház férfidalárdája, karvezető Jakab Árpád. Ezt követően 13 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ünnepélyes keretek között adják át a 2021-es év Gábor Áron-díjait Erika Casajoanának (Katalónia), Sobor Dávidnak (Magyarország) és Toró Attilának (Sepsiszentgyörgy). Közreműködik a Plugor Sándor Művészeti Líceum Times for Flute triója: Császár Katalin tanár és Sebestyén Lázár Kata, valamint Máthé Izabella diákok. Ünnepi beszédet mond Izsák Balázs elnök. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kiállítás

BARÓT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár Termében ma 18 órakor megnyílik a Tehetségük az isteni ingyen kegyelem ajándéka – Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképe című festészeti kiállítás. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében, a Nagybánya a női alkotók tükrében elnevezésű program keretében létrejött tárlat két különleges művész, író és festő testvérpár, R. Berde Mária és Dóczyné Berde Amál pályaképét mutatja be okmányok és műalkotások, valamint riportok segítségével. Köszöntőbeszédet mond dr. Both Hajnal konzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa). Házigazda: Demeter László, Erdővidék Múzeumának muzeológusa. A kiállítás április 15-ig látogatható.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Balási Csaba fotóművész Im memoriam Kosztándi Jenő című kiállítását Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház Galériájában március 10-én 18 órától nyitja meg Deák Ferenc Loránd műkritikus.

TŰZZOMÁNC. Egy új kor hajnalán címmel állít ki Kézdivásárhelyen Vdovkina Anastasia és Egri András. Tűzzománc-kiállításuk megnyitója március 11-én 18 órakor lesz a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Megnyitja: Deák Ferenc Loránd műkritikus.

DÁLNOK. Ifjú festőművész munkáiból nyílik kiállítás március 12-én, szombaton 11 órakor Dálnokon a Gaál Kúriában, ahol Barabás Miklós élte gyermekkora egy részét. Andrei Pennazio a jászvásári Octav Bâncilă Művé­szeti Középiskola XI. osztályos tanulója, a MOL Tehetségtámogató kedvezményezettje az utóbbi négy évben. Az érdeklődők számára a szervezők kisbuszt indítanak a rendezvény helyszínére Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről is. Jelentkezni az office@pentrucomunitate.ro e-mail címen vagy a 0755 045 699-es telefonon lehet.

Tánc

Átöltözés című néptáncszínházi előadását március 10-én, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Tánc­stúdióban játssza a Háromszék Táncegyüttes. Rendező: Ivácson László. Az előadásra jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók.

Zene

ISTVÁN ILDIKÓ ÉS BARÁTAI népzenei koncertet tartanak ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdió­ban. A koncerten az énekest hangszeren kíséri: Csibi Szabolcs, Lőrinczi Zsolt, Melkuhn Róbert, Mihály Pál és mások. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.10-től Mindennapunk ajándék Istentől – gondolatok az év minden napjára – Veres Judit Mária, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imalánc a megújulásért, 8 órától szentmise Tasnádról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Fájdalmas rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától Kálomista Gábor producer és Keith English rendező Elk*rtuk című filmjét vetítik. A film után, mely magyar krimi és politikai dráma, közönségtalálkozó lesz Bokor Barna színművésszel. Az est moderátora Ménessy Kinga Kitty.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Katonadolog (magyarul beszélő) és 16 órától román felirattal, 17.30-tól Uncharted (magyarul beszélő), 18 órától Super-héros malgré lui (román felirattal), 19.45-től Rémálmok sikátora (román felirattal).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

TÖRTÉNELMI KÖNYVEK. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig szimbolikus áron megvásárolható A székely nemzet atlasza (A Székelyföld tájrajza és történelme), valamint elsősorban történelem szakos tanárok számára a Székely honismereti munkafüzet 1. (tanári változat).

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

VISSZATÉRÍTIK AZ USZO­DA­BÉRLETEK ÁRÁT. Visszaigényelhető a fel nem használt uszodai bérletek ára Sepsiszentgyörgyön. Akinek az uszoda bezárásakor (2021. november 1-jén) érvényes bérlete volt, fel nem használt pontjainak ellenértékét visszakapja a ReKreatív Rt.-től. Visszatérítést személyesen a Sepsi Aréna épületében lehet igényelni (ez esetben készpénzzel fizetik ki az ügyfelet), vagy online (így banki átutalás formájában érkezik vissza az összeg). Az online kérést a rekreativ.club/abonament címen lehet kitölteni, erről a címről egy kattintással elérhető az űrlap magyar változata is.