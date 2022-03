Újabb mérkőzést pótolt be a Kézdivásárhelyi SE csapata, amely tegnap délután tizenkét pontos különbséggel, 74–62 arányban kapott ki a jobb játékerőt képviselő Szatmárnémeti VSK együttesétől a női kosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójában. A bátran küzdő céhes városi lányok végig ott loholtak ellenfeleik nyomában, s több higgadtsággal, kevesebb hibával és jobb mezőnybéli dobóteljesítménnyel akár szorosabbá is tehették volna tegnapi párharcukat.

A házigazda Kézdivásárhelyi SE és a Szatmárnémeti VSK közti ötödik összecsapást a vendégek kosara nyitotta meg, amire gyorsan feleltek a háromszékiek. A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, és az első negyed felénél még vezetett a céhes városi gárda (7–6). A szatmáriak lassan átvették a küzdelem irányítását, és a 8. percben már 11 pont volt az előnyük (9–20). A hazai lányok nem illetődtek meg a jobb játékerőt képviselő ellenfeleiktől, és egy 5–0-s rohammal zárták a játékrészt (14–20). A második szakasz is kiélezett csatát hozott, s a sokat hibázó kék-fehérek többször is közelebb kerültek a határ mentiekhez, ám az egyenlítés rendre elmaradt. A túloldalon sem ment a legjobban a játék, ám Miguel de Jesus Lopez Alonso tanítványainak még is sikerült növelniük a két csapat közti különbséget (31–44).

A harmadik negyedet a lányaink kapták el jobban, s percek alatt tíz ponton belülre kerültek (36–44), ám amikor tovább csökkenthették volna hátrányukat, becsúszott egy baki, és a vendégegyüttes újból ellépett (38–55). A következő percekben itt is, ott is zörgött a háló, és 43–58-as állásról indult a párharc utolsó szakasza. Ezt a kézdivásárhelyiek 6–0-s részsikere nyitotta meg (49–58), majd a kék-fehérek újabb rossz percei következtek (49–64). A céhes városiak azonban nem adták olcsón a bőrüket, s a véghajrára felzárkóztak tíz pontra (62–72), de a fordításra nem maradt idejük, és 74–62 arányban veszítették el a találkozót. A szatmáriak ma Brassóban egy újabb mérkőzést pótolnak be, majd vasárnap – a 25. fordulóból előrehozott mérkőzésen – a KSE alakulatát fogadják a Both Katalin Sportteremben.

A mérkőzés és a mezőny legeredményesebb játékosát a VSK adta, hiszen Sparkle Taylor 30 ponttal vette ki részét a csapat sikeréből, mellette Miljana Dzombeta és Katarina Vuckovic is dupla duplával zárta a meccset. A házigazdáktól a 19 pontig jutó India Welch-Coleman és a 11 lepattanót leszedő Lynnea Lewis jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Szatmárnémeti VSK 62–74 (14–20, 17–24, 12–14, 19–16). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 160 néző. Vezette: Bukuresti Loránd, Vlad Antonio Sandu, Diana Oprea. Kézdivásárhelyi SE: Welch-Coleman 19/9, Debreczi 10/6, Corda 14/12, Kozman 5/3, Lewis 8–J. Taylor 4, Nagy, Marthi, Domokos, Tuchilus, Bara-Németh 2, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár. Szatmárnémeti VSK: Dzombeta 20/3, Ardelean 8/6, S. Taylor 30/3, Vuckovic 14, Biszak 2–Szmutku, Fodor, Muraru (Kádár), Cucu. Edző: Miguel de Jesus Lopez Alonso.