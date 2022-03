A Gazda József irányította KSE Futsal együttes a Bunduc–Szőcs, Bandi, Gáll, Gajdó (cserék: Pakucs, Dobozi, Rancz, Albu, Vitán) összeállításban kezdte a Gyergyószentmiklósi Inter elleni összecsapást, melyen az első találatig a 6. percig kellett várni. Akkor Pakucs Norbert volt eredményes (1–0), a folytatásban viszont felgyorsultak az események és egymást követték a kézdivásárhelyi gólok. A 9. percben Dobozi Krisztián vette be a hargitaiak kapuját (2–0), kevéssel később pedig Vitán Domokos is megzörgette a vendégek hálóját (3–0). A következő céhes városi gólt a 11. percben Gáll Attila jegyezte (4–0), majd a 17.-ben Albu Norbert beállította az első félidő eredményét (5–0). A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, hiszen a háromszéki fiúk egymás után szerezték az újabb találatokat, miközben a gyergyói csapat a becsületgól megszerzéséért küzdött. A második játékrész első gólja Szőcs László nevéhez fűződik (6–0), majd következett Gajdó Tamás, Albu, valamint Gáll második találata, és a 33. percben már 9–0-ra vezettek a mieink. A 35. percben Jánossy Tamás szépített (9–1), ám a házigazdák gyorsan válaszoltak, és Gáll visszaállította a kilencgólos különbséget (10–1). A hajrában a gyergyószentmiklósiak öngólt vétettek (11–1), a végeredményt pedig a duplázó Szőcs állította be (12–1).

Teremlabdarúgó 2. Liga, 11. forduló: KSE Fustal–Gyergyószentmiklósi Inter 12–1 (5–0). Gólszerzők: Pakucs (6.), Dobozi (9.), Vitán (10.), Gáll (11., 33., 37.), Albu (17., 28.), Szőcs (24., 40.), Gajdó (25.), Kostandi (38. – öngól), illetve Jánossy (35.).

A 11. forduló másik meccsén a hazai környezetben pályára lépő Gyergyóremetei Kereszthegy 8–4-re verte a sereghajtó Korondi Junior alakulatát. (t)