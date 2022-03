Oidipusz-átirat a kolozsvári magyar színházban

Andrei Șerban világhírű amerikai-román rendező és egyetemi tanár színrevitelében mutat be Oidipusz-átiratot a Kolozsvári Állami Magyar Színház.

Az előadást meghirdető hétfői sajtótájékoztatón Andrei Șerban elmondta: Tompa Gábor kolozsvári színházigazgató eredetileg Szophoklész Oidipuszának a rendezésére kérte fel, de sokkal aktuálisabbnak találta Robert Icke Oidipusz-átiratát.

„Mindenki tudja, hogy Oidipusz megöli az apját, és az anyjával hál. (...) Ha az előadás nem lep meg, akkor valami hiányzik a színház aktualitásából. (…) Új energiákért megyünk a színházba, de mindenképpen valamiért, amivel jó eljönni egy előadásról, hogy amikor átkelünk az utcán, tele legyünk kérdésekkel, benyomásokkal, hogy úgy érezzük, az életünk megváltozott, mert a színház valami lényegihez emelt fel. Mivel Robert Icke adaptációja egy korszerű átirat, rádöbbent minket arra, hogy mégsem ismerjük ezt a művet” – idézte a rendezőt a színház közleménye.

A kolozsvári előadás érdekessége, a kettős szereposztás is. Andrei Șerban elmondta: még ha ugyanazokat a gesztusokat teszik is az ugyanazt a szerepet játszó színészek, mégis mindegyikük más energiával dolgozik, ami személyes, ami intim. Így a kettős szereposztás megmutatja, hogy a szerepek több módon értelmezhetők.

Az előadás fénytervét is Andrei Șerban jegyzi. Az előadásban használt videóprojekciókról a rendező azt mondta: tiszta érzelmeket fognak közvetíteni, és hozzáadnak a színészek játékához.

Oidipusz szerepét Szűcs Ervin és Bodolai Balázs alakítja. A kettős szereposztásnak megfelelően pénteken és szombaton este két bemutatót tartanak a kolozsvári magyar színház nagytermében.