Az önkormányzatnak sikerült kivitelezőt találnia, alá is írták a szerződést, így amint az időjárás megengedi, várhatóan már márciusban újraindulnak a munkálatok a kisstadionnál – jelentette be február végén Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a beruházás önkormányzati részén – a Vasile Goldiș utca felől – jövő évben sikerül befejezni a munkálatokat. Tudomása szerint a tanügyi és a fejlesztési minisztérium által finanszírozott résznél is rendben vannak a dolgok, és a két munkálat egy időben tud majd haladni.