Fájdalmas ébresztő

Az Ukrajna elleni orosz agresszió első percétől nyilvánvaló volt, hogy Romániában is meghatározó változásokat hoz a konfliktus. Nemcsak gazdasági és szociális téren, de az elmúlt mintegy 15 évben különböző okoknál fogva mellőzött, hanyagolt katonai-hadászati területen is.

Idő kérdése volt csak – az ukrajnai események immáron tragikus alakulása közepette –, hogy az ország vezetői sürgősen nekilássanak az alapvető védelmi előírások átszabásának. A körülmények ismeretében az egyik első logikus lépés, hogy a katonai sorkötelezettség 2007-ben történt eltörlését valahogy ellensúlyozzák. Sajtóértesülések szerint jelenleg éppen e körül zajlik lázas munka a kormány és a Legfelsőbb Védelmi Tanács berkeiben. Amit eddig tudni lehet, hogy törvény készül, mely veszélyhelyzet néven egy eddig ismeretlen fogalmat vezetne be, és egy sor olyan intézkedést takar, ami akkor lép életbe, ha az ország biztonsága, védelme kerülne veszélybe. A kiszivárgottak alapján ugyanakkor keveset tudni, mit is takar majd ez a fogalom, de egyesek úgy vélik, hogy a tartalékosok készenlétbe helyezése lenne az egyik, illetve általánosságban bővebb hatásköröket biztosítana a honvédelmi minisztériumnak, valamint a legfelsőbb védelmi tanácsnak. Szintén sajtóértesülés, hogy a 18 és 60 év közötti tartalékosokra terjednek ki a rendelkezések, nem csak a 18 és 35 év közöttiekre.

Lévén, hogy a kormány, az államfő vagy éppen a politikum egyelőre hivatalosan semmit sem közölt, a részleteket továbbra is csak találgatni lehet. Annyi azonban biztos, hogy valami készül. Gond azonban, hogy a titkolózással, kiszivárogtatással még több kételyt ültetnek a már így is félelmek gyötörte emberekbe, növelve a szomszédban zajló háború miatti bizonytalanságot. Természetesen nem ez lenne az első alkalom, amikor Romániában átláthatatlan, követhetetlen módon határoznak az országot és annak lakóit közvetlenül érintő kérdésekben, csakhogy ebben az esetben a helyzet drámai. Nem kétséges: a döntéshozók feladata is egyre nehezebb, hiszen napok alatt kell olyasmiről határozni számtalan területen, ami gyökerestől felforgatja az eddigi viszonyokat, legyen szó gazdaságról vagy éppen honvédelmi kérdésekről. De talán érdemes lenne arra is odafigyelni – ha a lakosság támogatására, vészhelyzet esetén kiállására számítanak –, hogy valamivel több átláthatósággal dolgozzanak, és amennyire lehetséges, elejét vegyék annak, hogy fél- (vagy hamis) információk feszültségek forrásai legyenek megint.

Keserű szájízzel, de el kell mondani: a többéves hanyagság, felemás döntések, a védelmi kapacitásokat illető tétovázások, nyilatkozatok és papírok szintjén maradt tervek erős jelét látjuk e készülő törvény kapcsán is. Hogy pontosan mi is lesz a vége, az hamarosan kiderül, de arra már most kétségkívül felkészülhetünk, hogy még ha számunkra kedvezően is alakul a háború, az elmúlt évtizedekben megszokott csendes, a militarizmust lassan csak hírből ismerő éveknek egy igen fájdalmas ébredéssel vége szakad.