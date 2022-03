Továbbra is segítik a menekülteket a máltás önkéntesek

A helyi hatóságoknak sikerült összehangolniuk a civil szervezetek, önkéntesek, állami intézmények tevékenységét és folyamatosan egyeztetnek is velük, így hatékonyan, szervezetten segíthetnek azoknak a Szeretvásárba érkező menekülteknek, akik az orosz–ukrán konfliktus miatt hagyják el Ukrajnát. Erről és a határállomáson tapasztalt helyzetről Székely Róbert, a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete önkénteseinek vezetője számolt be lapunk érdeklődésére.

A szeretetszolgálat hat sepsiszentgyörgyi önkéntese jelenleg is a határátkelőn tevékenykedik – mondta el elöljáróban Székely Róbert; ő maga hétfő éjszaka tért vissza a megyeszékhelyre, s a napokban ismét visszautazik segíteni. Elmondta, ezen a határátlépőn rengetegen érkeznek Romániába, folyamatos a forgalom, és nagyon sok szervezett csoportot is fogadnak. Utóbbi kapcsán jegyezte meg, több mint 1500 indiai állampolgárral, köztük egyetemistákkal is találkoztak, de számtalan vendégmunkás csoport – arab, török, pakisztáni, afganisztáni – is Szeretvásárnál lépi át a határt. Az ő hazáig tartó útvonalukat, szállításukat, szállásukat általában a nagykövetségek szervezik – mutatott rá.

Székely Róbert úgy fogalmazott, meglepte, hogy az állami intézmények csapatai, tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek és csendőrök nem csupán jelen vannak a határállomáson, hanem aktívan bekapcsolódnak az oda érkezők fogadásába, útbaigazításába. Ha kell, bőröndöt cipelnek, segítik az időseket, a gyermekeket és ez jóleső érzés – ismerte el. Hozzáfűzte, az intézmények autóbuszai is kint vannak a terepen, ezekkel szállítják a környező településeken kialakított ideiglenes szálláshelyekre a menekülteket. „Akik eddig Romániába érkeztek, tudták, hová, merre tartanak, de hogy miként jutnak oda, azt nem, és nekünk ebben kell őket segítenünk” – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy az emberek bizonytalanok, félelem van bennük, hiszen nem tudják, hogy ahová éppen megérkeznek, mi vár rájuk, s ez érthető is – vélekedett. Aztán egy adott pillanatban rengeteg impulzus éri őket hirtelen, hiszen mindenki segíteni akar nekik valahogyan, s ebben a helyzetben igyekeznek támogatást nyújtani nekik a civil szervezetek munkatársai: megnyugtatják őket, beszélgetnek velük, elmondják, hogyan, mivel jutnak el a hivatalos szálláshelyekre. Példaként hozta fel, olyan csapattal is találkoztak, melynek tagjai 11 napja voltak úton, busszal, vonattal utaztak és gyalogoltak is, hogy elhagyják Ukrajnát.

A sepsiszentgyörgyi szeretetszolgálat munkatársa kiemelte, a határállomáson tevékenykedő szervezetek mostanra összefogtak, kialakult egy jó együttműködés, tisztázták, kinek mi a feladata. Elismerően szólt ugyanakkor a megyei tanács, illetve a prefektus hozzáállásáról, mint mondta, elérték, hogy a határállomáson jelen lévő segítők munkáját összehangolják, rendszeresen gyűléseket tartanak és egyeztetnek velük arról, hogy mit kellene változtatni, esetleg másképp csinálni. Emellett megszervezték az egészségügyi ellátás biztosítását is. „Ilyen tekintetben pozitívan csalódtam az állami intézményekben” – fejtette ki Székely Róbert.

Mivel továbbra is sokan szeretnének segíteni a háború miatt szenvedőknek, Székely Róbertet az adományokról is kérdeztük. Elmondta, nagyon nagy szükség van alapvető higiéniai termékekre, mert azt tapasztalják, akik útnak indultak a fegyveres konfliktus elől menekülve, ilyesmit nem hoztak magukkal. Ugyanakkor olyan tartós élelmiszereket is lehet adományozni, melyeken jól látható a szavatossági idő, hogy akiknek átadják, tudják, hogy meddig lehet azokat elfogyasztani. Továbbá azt kérte az adakozóktól, ne zacskókba, hanem dobozokba csomagoljanak, s azokra írják rá, hogy mit tartalmaznak. Az így csomagolt, előkészített adományt, élelmiszert, más termékeket könnyebb tárolni és szállítani is – mutatott rá.