Popescu: zavartalan az üzemanyag-ellátás /Frissítve/

Országszerte hosszú sorok kígyóztak szerdán az üzemanyagtöltő-állomásokon, miután a közösségi médiában és más kommunikációs csatornákon is felröppent a hír, miszerint Romániában igen jelentős üzemanyag-drágulás várható. A G4Media hírportál által megkérdezett gépkocsi-tulajdonosok például tudni vélték, hogy a benzin litere akár 9–10 lej is lehet. Virgil Popescu energiaügyi miniszter azonban szerda este igyekezett megnyugtatni a lakosságot és jelezte, nincs ok aggodalomra. Nicolae Ciucă miniszterelnök ellenőrzéseket rendelt el a töltőállomásoknál.