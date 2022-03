Könyvbemutató

ELŐADÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Március 11-én, pénteken a kantai templomban 13 órától Borota Gábor terapeuta és pszichológus tart előadást az erőszakról, konfliktusról. 18 órától Borota Gábor Átalakító – A keresztény hit és önismeret hétköznapokat átalakító ereje című könyvét a minorita kolostorban mutatják be. A könyvbemutatón közreműködik: Bodó-Czerék Gergő, Bakó-Fazakas Vajk és Bakó-Fazakas Bátor (hegedű és nagybőgő).

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a Stefan Arsenijević azonos című filmje alapján készült, Szerelem és más bűntények című előadását játssza március 11-én és 12-én 19 órától a nagyteremben. Rendező: Theodor-Cristian Popescu. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro platformon kaphatók. ♦ A szervezőiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Tánc

Átöltözés című néptáncszínházi előadását játssza a Háromszék Táncegyüttes ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Ivácson László. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók.

Kiállítás

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Balási Csaba fotóművész In memoriam Kosztándi Jenő című kiállítását ma 18 órától Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház Galériájában.

TŰZZOMÁNC. Egy új kor hajnalán címmel állít ki Kézdivásárhelyen Vdovkina Anastasia és Egri András. Tűzzománc-kiállításuk megnyitója március 11-én, pénteken 18 órakor lesz a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Megnyitja: Deák Ferenc Loránd műkritikus.

DÁLNOKON Andrei Pennazio, a jászvásári Octav Bâncilă Művészeti Középiskola XI. osztályos tanulója, a MOL Tehetségtámogató kedvezményezettje munkáiból nyílik kiállítás március 12-én, szombaton 11 órakor a Gaál-kúriában, ahol Barabás Miklós élte gyermekkora egy részét. Az érdeklődők számára a szervezők kisbuszt indítanak a rendezvény helyszínére Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről is. Jelentkezni az office@pentrucomunitate.ro e-mail címen vagy a 0755 045 699-es telefonon lehet.

ÜNNEPI TÁRLAT. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében Lénárt Tamás művészettörténész március 13-án, vasárnap 12 órakor megnyitja a március 15. tiszteletére rendezett 33. ünnepi tárlatot. Közreműködik Józsa Irén ny. tanárnő, valamint a Cantus Kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és Egyszer mindenkorra (román dráma, vígjáték), 17.45-től Katonadolog (magyarul beszélő), 17.45-től Elk*rtuk (román felirattal), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától A hős (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

EGYETEMES IMAHÉT. Árkoson az Unitárius Közösségi Házban naponta 19 órától végeznek szolgálatot az egyetemes imahéten. Ma Incze Zsolt sepsiszentgyörgyi református esperes, pénteken Palkó Zalán Koppány (Felsőrákos), szombaton Biró Attila, majd a teaest után könyvbemutatót tart Márk Attila, vasárnap Biró Attila.

HITERŐSÍTŐ ALKALOM. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban március 11-én 18 órától Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkész tart hiterősítő szolgálatot.

ÜNNEPRE HANGOLÓ. Mindennek rendelt ideje van címmel elcsendesedésre, befelé és felfelé való figyelésre hívnak egy húszórás műhelymunka részeként március 19–20-án Csernátonban a Malomkertnél. Részletek és jelentkezés Roth Levente bibliodráma-csoportvezetőnél (0745 421 292) vagy Virág Edit bibliodráma-csoportvezetőnél (0729 425 853).

Tehetségeket keres az X-Faktor

Március 17. és április 10. között 16 erdélyi városba látogat el az RTL Klub X-Faktor-stábja, hogy meghallgassa a lehető legtöbb helyi tehetséget, akik később a mentorok elé is kerülhetnek. A meghallgatások időpontjai Kovászna megyében: március 20-án, vasárnap 15–17 óráig Kézdivásárhelyen a Club For You termében (Kossuth Lajos utca 1. szám); március 20-án, vasárnap 19–22 óráig Sepsiszentgyörgyön a Szimplában (1918. december 1. út 37. szám). A szervezők felhívása így hangzik: „Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor gyere el egyéniben, duóban vagy csapatban a meghallgatásokra! Viszont ha a színpad nem a te tereped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz, nevezd be őt! Hozz magaddal zenei alapokat adathordozón vagy CD-n, amelyekre énekelni fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad. Ha zenekarral neveznétek, hozzatok magatokkal valamilyen bemutatkozó anyagot!” További információk az X-Faktor Facebook-oldalán vagy az xfaktor.hu oldalon találhatók.

Képzőművészeti pályázat

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ Kovászna Város Önkormányzatával, a Kovászna Városi Művelődési Házzal, a kovásznai Kádár László Képtárral és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel együttműködésben Szemet-szemé(r)t címmel képzőművészeti pályázatot hirdet. Részletek és az adatlap meg­található a Kovászna Megyei Művelődési Központ honlapján (www.kultkov.ro) vagy Facebook-oldalán. Az online adatlap kitöltését követően kérik beküldeni a mű digitális reprodukcióját a cultcovasna@gmail.com e-mail-címre március 11-én 12 óráig. A késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő alkotásokat nem tudják figyelembe venni.

Röviden

VISSZATÉRÍTIK AZ USZODAi BÉRLET ÁRÁT. Visszaigényelhető a fel nem használt uszodai bérletek ára Sepsiszentgyörgyön. Akinek az uszoda bezárásakor (2021. november 1-jén) érvényes bérlete volt, fel nem használt pontjainak ellenértékét visszakapja a ReKreatív Rt.-től. Visszatérítést személyesen a Sepsi Aréna épületében lehet igényelni (ez esetben készpénzzel fizetnek), vagy online (így banki átutalás formájában érkezik vissza az összeg). Az online kérést a rekreativ.club/abonament címen lehet kitölteni, erről a címről egy kattintással elérhető az űrlap magyar változata is.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁ­LATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.