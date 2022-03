Háromszéken is sokan váltanak ki útlevelet

Az ország többi megyéjéhez hasonlóan Háromszéken is számottevően megnőtt az útlevelet igénylők száma – erősítette meg lapunk kérdésére a prefektúra, melynek alárendeltségébe tartozik az úti okmányokat kiállító közszolgálat. A kormányhivatal tájékoztatása szerint e hónap első kilenc napjában január azonos időszakához képest 190 százalékkal, míg február első kilenc napjához képest 260 százalékkal nőtt az igénylések száma. A prefektúra képviselői szerint a szomszédos országban dúló háború egyértelműen hozzájárult az igénylések számának megugrásához, de nem ez az egyetlen ok.

Erdély András, a prefektúra szóvivője lapunk megkeresésére arról is tájékoztatott, hogy a közszolgálatnál csak online előjegyzés alapján fogadják az ügyfeleket, a helyszínen nem lehet igénylést benyújtani. El szeretnék ugyanis kerülni, hogy egy előjegyzés nélküli ügyfélablak megnyitásával torlódás alakuljon ki, az igénylők között káosz törjön ki egyebek mellett annak kapcsán, hogy ki élvez elsőbbséget. A közszolgálat munkatársai egyébként a jelenleginél nagyobb volumenű igénylést nem tudnak feldolgozni, ez napi százat jelent. Az ügyfélfogadási órarendet sem tudják bővíteni, a személyzet létszáma ennyit enged meg. Az online előjegyzés hozadéka, hogy egyre távolabbi időpontra lehet előjegyezni, jelenleg már csak májusi időpontok érhetőek el.

Erdély András szerint a jelenlegi adatok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy kizárólag a szomszédos országban zajló háború miatt nőtt-e meg az igénylések száma, a gyarapodás ugyanis már januárban jellemző volt, illetve februárban is növekedett (de enyhébb volt, mint az előző hónapban), amikor még szó sem volt a fegyveres konfliktusról. Feltételezhető tehát, hogy a növekedéshez részben az is hozzájárult, hogy a járványügyi korlátozások feloldása egyre valószínűbbnek tűnt, ezért már február folyamán megnőtt az igénylések száma azok részéről, akik utazni, nyaralni készültek. A háború kitörése okozta növekedés pontos arányairól a következő hónapban lehet képet kapni, de annyi már most elmondható, hogy jelentős. Az adatokat torzíthatja valamelyest, hogy az igénylők között más megyékből származók is lehetnek. Az ország több megyéjében a helyi közszolgálatokat leterhelte az igénylések magas száma, a belügyi tárca ezért jelezte, más megyékben is lehet úti okmányokért folyamodni.

Tegnapi ottjártunkkor a hivatalba folyamatosan érkeztek az emberek, javarészt gyermekes családok, de csoportosan érkező, különböző korosztályú felnőtteket is lehetett látni. A más megyékben jellemző sorban állás itt nem volt, az ügyfélfogadás gördülékeny, az előjegyzéssel rendelkezők kevés kivétellel betartják az időpontot.