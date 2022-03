Mozgalmas tavasz a Háromszék Táncegyüttesnél

A magyar forradalom és szabadságharc temesvári és aradi megemlékezésein díszelőadások meghívottjaként hétfőn Aradon, kedden Temesváron mutatja be a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes az Ivácson László rendezte Átöltözés című műsorát, amelyet a többállomásos turné végén a budapesti Hagyományok Házában is láthat a közönség.

Bár a koronavírus-járvány korlátozta az előadó-művészeti intézmények működését, a Háromszék Táncegyüttes minden olyan alkalmat kihasznált, hogy közönség elé lépjen, amit a szabályok megengedtek – mondta lapunk megkeresésére Sipos Noémi ideiglenesen megbízott igazgató. Felvételről közvetítették előadásaikat online módon, felléptek szabadtéri színpadokon, amikor lehetett a székházban, a Háromszék Táncstúdióban is tartottak előadásokat korlátozott létszámú közönség előtt, tavaly néhány kiszállásra is sor került. Az idei tavasz a korábbi nyüzsgést hozza, amelyet néhány sepsiszentgyörgyi előadás után a március 14-én kezdődő, többállomásos turnéval indítanak. A partiumi fellépéseket követően Orosházán a Rézhúron, Csorváson és Tiszakécskén a Világhírű Redever gyermekelőadást mutatják be, a budapesti Hagyományok Házába az Átöltözés és a Redever hívogatja a közönséget. A társulat nem kis teljesítményre készül, hisz három előadás technikai felszerelését, díszleteit és ruházatát viszik magukkal, összesen harmincheten indulnak a turnéra.

A Háromszék Táncegyüttes életében jelentős mozzanat az áprilisi menedzseri vizsga, mely tisztségre az együttest több mint harminc évig igazgató Deák Gyula Levente januári elhunyta után írt ki versenyvizsgát Kovászna Megye Tanácsa, a társulat fenntartója, és szintén áprilisban tartják az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját Nagyváradon, mely alkalomból a sepsiszentgyörgyi társulat Margittán és Nagykárolyban is fellép az Átöltözés című produkcióval. Tavaszzáróként májusban egy fiatalokat megcélzó didaktikai bemutatót tart az együttes Ivácson László rendezésében, de a társulat naptárában kiemelt helyen szerepelnek a Szent György Napok is, amikor két táncháznak lesznek házigazdái.