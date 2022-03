Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott a Santiago Bernabéu Stadionban, azonban a Paris Saint-Germain veszélyesebbnek tűnt, gólhelyzete is több volt. A 39. percben Neymar indításával Kylian Mbappé kapura tört, majd 14 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot, és ezzel az összesítést tekintve kettőre növelte a párizsi gárda előnyét. A szünet után folytatódott a kiélezett küzdelem, viszont a magasabb fokozatra kapcsoló házigazdák megfordították a mérkőzést. Karim Benzema előbb a vendégek kapusát agresszíven letámadta, és a labdaszerzése után gólt is szerzett, 15 perccel később pedig Luka Modrić nagyszerű egyéni alakítása és gólpassza után ismét betalált. A francia csatár olyannyira belelendült a játékba, hogy nem sokkal később saját maga és csapata harmadik gólját is megszerezte: egy védelmi hibát kihasználva Gianluigi Donnarumma kapujába lőtt.

Manchesterben a visszavágó gyakorlatilag formalitás volt, hiszen a City 5–0 arányú győzelmet aratott Lisszabonban. Ezúttal a portugál csapat fegyelmezettebben védekezett, amivel megtörte az angol bajnok játékát. Az eseménytelen első játékrész után a másodikban két percet kellett várni a gólra, viszont Gabriel Jesus találata lesről született. Sokat elmond a találkozóról, hogy Pep Guardiola vezetőedző egy rendhagyó cserét is végrehajtott: a 76. percben Éderson Moraes helyett a cserekapus, a 36 éves Scott Carson érkezett, aki 16 év és 338 nap után lépett újra pályára a BL-ben. Az utolsó másodpercekben Ra­heem Sterling tehetett volna azért, hogy kettős győzelemmel jusson tovább a Manchester City, azonban egy szép csel után közelről az oldalhálóba lőtt, így a Sporting ezzel története során először úszta meg a vereséget a BL kieséses szakaszában.

Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágó: Real Madrid–Paris Saint-Germain 3–1 (gólszerzők: Benzema 61., 76., 78., illetve Mbappé 39.), Manchester City–Sporting CP 0–0.