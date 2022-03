A Román Kupa 2021–2022. évi idényében a nyolc részt vevő csapatot két csoportba sorolták, az egyikben az előző szezonban kupagyőztes Brassói Corona, a Gyergyói Hoki Klub, a Háromszéki Ágyúsok és a Bukaresti Steaua küzd a döntőbe jutásért, míg a másikban az Erste Liga-címvédő Csíkszeredai Sportklub, a Galaci CSM, a Sapientia U23 és a Sportul Studențesc harcol a fináléba kerülésért. A Román Jégkorongszövetség elképzelése szerint az A-csoport mérkőzéseinek a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpálya, míg a B-csoport küzdelmeinek a csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpálya ad otthont. A kvartettekben mindenki játszik mindenkivel, majd a két csoportgyőztes a döntőben megmérkőzik egymással.

„Úgy gondolom, ezen a mérkőzésen az esélyesebb csapatnak számítunk, viszont nem becsüljük alá az ellenfelünket, mert az alapszakaszban egyszer megleptek minket, komoly hideg zuhanyban volt részünk. Már jól ismerjük a bukaresti csapatot, legutóbb februárban játszottunk velük, azokon a találkozókon jobb játékerőt képviseltünk, így bízom benne, hogy ezúttal is győzni tudunk. Hazai környezetben játszunk, remélem, hogy telt ház előtt lépünk jégre, és a közönség a segítségünkre lesz, ahogy azt is, hogy sérülések sem hátráltatnak. A kupa folytatásáról egyelőre nem tudunk semmit, az idő nagyon szorít, így várhatóan néhány bajnokira kupamérkőzésként is tekintenek” – mondta Kernászt Huba, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke. (miska)