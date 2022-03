Mivel az uniós országokba személyazonossági kártyával is lehet utazni, nem nagyon értem ezt a nagy útlevélszükségletet. Bár lehet, hogy valami egzotikus országba akarnak utazni most, hogy megszűnik mindenféle korlátozás, bár sokan azt mondják, hogy csak azért váltják ki, hogy legyen.

Közben megemlékeztünk az 1977-es földrengésről is annak 45. évfordulóján. A szakértők azzal biztatnak, hogy nem kell búsulni, mert nem lesz háború, és így egyelőre a bombázások elől sem kell menedéket keresnünk, de ettől függetlenül Romániában állítólag létezik 4500 bunker, amit egérlyukként használhatunk, ahová el lehet bújni, ha netán történik valami. Ezzel kapcsolatos műsorokat több tévéadón is láttunk, amelyeket a nagy földrengés évfordulója alkalmából forgattak, és a háborútól való félelmek enyhítését is szolgálták. A menedékhelyek – amelyekre reméljük, nem is lesz szükség – többnyire használhatatlanok. Sok helyen tele vannak szeméttel, kacatokkal, de ha szerencsénk van, olyanokba is mehetünk, amelyekben zöldségeket, befőttet, savanyúságot tárolnak. Így legalább, ha muszáj ott meghúznunk magukat, lesz mit enni.

Sok tömbház alá építettek ilyen bunkereket, amelyekben most már se víz, se villany, se vécé, és nincs ventilláció sem. Jobb estben még nem ütötték le a szennyvízcsöveket. Még Raed Arafat, a sürgősségi helyzetek felelőse is elismeri, hogy e helyiségek nincsenek rendben.

Át kell pofozni, hogy használhatóak legyenek eredeti céljuknak megfelelően.

Van, aki borpincéjébe menekülhetne, és így a bortól bátorságot nyerne, vagy bánatát borba fojthatná.

Reméljük, hogy a háború elkerül, és annak csak az árát fogjuk megérezni, de a szakemberek szerint előbb-utóbb biztosan lesz egy nagyobb földrengés. Így jó, ha tartunk kezünk ügyében egy túlélési csomagot, amiben víz, pokróc, konzerv, csokoládé, elemlámpa, telefon, kicsi rádió kicsi kés stb. lapul. Annál is inkább jó lesz ilyesmiről gondoskodni, mert esetleg más esetben is használhatjuk, nemcsak földrengéskor. Egy katasztrófavédelmi felügyelőségi szóvivő elmondta, hogy mit kell tartalmaznia egy túlélőcsomagnak menekülés esetén, és ő is a fölrengés túléléséhez szükséges dolgokat sorolt fel. Így ha egyiket beszerezzük, két legyet ütünk egy csapásra, vagyis egy túlélési csomagot használhatunk akár két csapás esetén is.

A házas csigának szerencséje van, mert hátán viszi összkomfortos lakását, amit csak a franciák vehetnek el tőle, amikor megeszik. Mondjuk, a rókának vagy medvének sem kell meleg takarót cipelnie magával, mert van bundája, saját használatra. Aztán (biztos, ami bizonytalan alapon) bízzunk abban, hogy egy esetleges katasztrófáig rendbe teszik az előbb említett menedékhelyeket. Reméljük, nem úgy, mint Bukarestben a földrengésveszélyes épületeket, amelyeket nem sikerült feljavítani 45 év alatt sem.

Szintén a tévében láttam, hogy Bukarestnek van egy Fővárosi Épületmegerősítési Vállalata és annak 400 alkalmazottja másfél év óta nem tesz semmit. Jó meleg munkahelyek feleségeknek, gyermekeknek, vőknek, menyeknek és más nyámoknak. Egy épület felújított homlokzatát nagy csinnadrattával felavatták, de belül faoszlopok tartják, ami maradt az épületből. Az árak – közben – az eredeti számvetés szerintiek hússzorosára nőttek. Az ott lakókat kiköltöztették, és reményük sincs arra, hogy valaha visszaköltözhetnek.

Băsescu elnök idején, mikor egy útszakaszt felújítottak, mellé tettek egy táblát azzal a szöveggel: Itt van az önök pénze! Hány ilyen megkezdett és soha be nem fejezett építmény, munkatelep van? A veszteséges állami cégek, elkezdett vagy el sem kezdett autópályák mellé, a fel nem épült regionális kórházak helyére is ki lehetne ilyen táblákat tenni. Az arra járó látná, hogy sehol semmi, és rájönne, hogy hová lett a pénze. Hát, ellett.

Sokszor még neki sem fognak a munkálatoknak, de már milliók mennek el hatástanulmányokra, tervekre, építőtelep-szervezésre meg egy sereg stb.-re…

Az országhatárokra meg olyan táblákat lehetne állítani, amelyeken az áll: „A jól végzett munka Romániája”, hisz nekünk már rég megígérte elnökünk, hogy az lesz.