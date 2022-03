Bő két héttel a Román Kupa-döntőbeli összecsapásuk után, ma a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójából elnapolt mérkőzésen ismét találkozik egymással a címvédő, valamint listavezető Sepsi-SIC és a tabella második helyén álló Szatmárnémeti VSK. A 19 órakor rajtoló találkozót eredetileg január 15-én kellett volna lejátszani, ám akkor elmaradt a meccs, mert a határ mentiek öt játékosának is pozitív volt a koronavírustesztje.

Összességében negyvennegyedik, a jelen idénybeli harmadik egymás elleni mérkőzésére készül ma a megyeszékhelyi Sepsi Arénában a címvédő Sepsi-SIC és a Szatmárnémeti VSK, melyek 19 órától pótolják be a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójából elnapolt párharcukat. A két gárda legutóbb február végén találkozott, amikor a sepsiszentgyörgyi rendezésű Román Kupa négyes döntő fináléjában a zöld-fehérek hátrányból felállva, óriásit küzdve 59–53-ra győzték le a határ mentieket. Ezt megelőzően a pontvadászat második fordulójában is meccseltek egymással az alakulatok: a Miguel de Jesus Lopez Alonso irányította VSK tavaly októberben házigazdaként 78–56 arányban bizonyult jobbnak a háromszékieknél, akiknek ez az egyetlen bajnoki kudarcuk. A szatmári lányok is csak egyszer kaptak ki a mostani szezonban, a 7. fordulóban az Aradi FCC hazai környezetben 75–64-re páholta el őket.

„Fontos számunkra ez a mérkőzés, hiszen ez dönt majd az alapszakasz győzteséről. Mint ismeretes, elvesztettük a Szatmár elleni odavágót, így vissza kell vágnunk. Nekünk fontosak a szurkolóink, hiszen nélkülük nem tudtuk volna megnyerni a VSK elleni Román Kupa-döntőt, ezért most is számítunk a támogatásukra” – nyilatkozta Ioana Ghizilă, a zöld-fehérek 7-es számú játékosa.

„Nehéz meccsre számítunk szerda este a Szatmár ellen, amelynek remek csapata van. Bizakodóak vagyunk, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést, és ezáltal mi zárjuk az első helyen az alapszakaszt” – reménykedik Britney Jones, aki maga is kihangsúlyozta, hogy együttesünknek szüksége van szurkolói támogatására.

„Nagy csata lesz az első helyért, s ha ilyen meccsei vannak az embernek, akkor már nem kell különösebb ok a győzelemhez. Nagyon motiváltan állunk majd pályára, és teljes erőbedobással fogunk harcolni. A Román Kupa döntője után ismét lehetőségünk van arra, hogy telt ház előtt küzdjünk meg a Szatmárral, s én úgy érzem, hogy ha a szívünket, a lelkünket beletesszük ebbe a mérkőzésbe, akkor nyerhetünk” – jelentette ki Zoran Mikes, a Sepsi-SIC éremkovács edzője.

Mindkét gárda győzelemmel hangolt az esti párharcára: a tartalékos Sepsi-SIC 76–68-ra verte idegenben a Târgoviștét, míg a Szatmárnémeti VSK 95–71-re nyert a Kézdivásásérhelyi SE csapatával szemben. A zöld-fehérek 18/1-es győzelmi aránnyal és 37 ponttal a tabella éléről várják a mai bajnoki mérkőzést, a második helyezett Szatmár szintén 18/1-es mutatóval és 37 ponttal rendelkezik az alapszakasz győzteséről döntő meccs előtt. Az alakulatok külön párharcát a lányaink vezetik 35–8 arányban.