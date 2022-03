Apróság, ami sokat jelent

Egy kis meglepetésünnepséget szerveztünk a csoport nőtagjainak: kislányoknak, anyukáknak, nagymamáknak, óvó néniknek, dadusoknak. A lányok kreatívan élték át a női szerepeket, kalapok, táskák, magas sarkú cipők, csili-vili ékszerek kerültek elő, amelyek fokozták a ráhangolódást. Apró ajándékokat is készítettek, nem az ajándék kedvéért, hanem az odafigyelés jeleként, hogy legyen egy virág, egy saját kezűleg megvalósított meglepetés, egy mosoly, egy ölelés.

Az ünnepségen a gyerekek egy kis népi játékfüzérrel köszöntötték az anyákat – ennek is inkább gesztusértéke volt, de az sem mellékes, hogy így már kicsi korban részükké válik a nők ünneplése e napon. Ez emlékezetes élmény marad, amire a későbbiekben is szívesen emlékszünk majd vissza. A hagyományok fontosak egy kisgyermek számára is, érzelmi biztonságot adnak. Ezek a szokások viszik előbbre az életünket, a kapcsolatainkat, a mindennapjainkat is. Megerősítve válnak természetessé.

Épp ezért érdemes éltetni a jó tradíciókat. A virág adása, kapása több, mint egy mozdulat: empirikus kutatások bizonyították, hogy a jelen pillanat élvezete kapcsolatban van az intenzív és tartós boldogsággal. Jó tudatosítani, hogy néha a kis dolgok az igazán nagy dolgok.

Szép Kinga óvónő