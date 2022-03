Márki-Zay: Kelettel szemben Európát kell választani

Márki-Zay Péter a Műegyetem rakparton az országgyűlési választással kapcsolatban úgy fogalmazott: „mi hisszük azt, hogy a hatalom a népé, hogy Dávid legyőzi Góliátot. Hisszük, hogy április 3-án Magyarország visszatér a történelem jó oldalára, Magyarország győztes lesz végre, hogy újra nép leszünk, hogy újra nemzet leszünk, hogy újra büszkén mondhatjuk ki, akármerre járunk is a világban, hogy magyar vagyok”.

Azt kérte az ellenzéki szimpatizánsoktól, hogy győzzenek meg még három embert, és akkor kétharmaddal tudják leváltani „Magyarország történelmének legkorruptabb kormányát”. Megjegyezte, hisz a csodákban és nem törik le a közvélemény-kutatások, mert ő az a politikus, aki soha nem nyert közvélemény-kutatást, de választást egyetlenegyet sem veszített el.

Márki-Zay Péter szerint Magyarország ma már nem egy népet jelent a világ számára, hanem egyetlen arcot, mivel „egy ember kisajátított minket”. Az áprilisi választáson arra kell szavazni, hogy ismét „egy nép legyünk” és ne „kívülállók saját hazánkban” – hangoztatta.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ember akarja megmondani, milyenek vagyunk, kit és hogyan szeretünk, miről mit gondolunk. Márki-Zay Péter azt is elfogadhatatlannak nevezte, hogy „33 évvel a győztes rendszerváltás után ismét vesztesek lettünk a saját hazánkban”. Ezúttal nem külső kényszer, hanem saját vezetőnk önzése és hatalomvágya miatt választottuk a lemaradó Keletet a fejlődő Nyugattal szemben, a rabságot a szabadsággal szemben, a gyűlöletet a szeretettel szemben. Önként mentünk vissza a történelem rossz oldalára – mondta. Szerinte soha nem volt még ilyen egyszerű a választás: a Kelettel szemben Európát kell választani.

Kitért arra is: az ellenzék attól erős, hogy sokféle. Szerinte az, amit az ellenzék négy év kemény munkájával, pártokkal és civilekkel felépített, azoknak is békésebb és biztonságosabb országot kínál, akik nem rájuk szavaznak. A miniszterelnök-jelölt hitet tett egy szerető és gondoskodó, igazságos és biztonságos Magyarország mellett, valamint megerősítette euroatlanti elkötelezettségét és kiemelte az ellenzéki pártok több választási ígéretét is.

Donald Tusk, az Európai Néppárt lengyel elnöke azt emelte ki: napjainkban nemcsak az ukrán állam, nemzet szabadságáért folyik a harc, hanem „a mi jövőnkért is”, és e küzdelemben tisztességes, becsületes embernek nem lehet kétsége, melyik oldalra áll. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök víziója autoriter, cenzúrázó, korrupt, a törvényesség helyett az erő kultuszát hirdető állam, és nem szabad elhinni, hogy az orosz elnök előtti kapituláció a biztonság kulcsa volna. Szerinte csak akkor lehet ellenállni az agressziónak, ha egész Európában sikerül eltávolítani a hatalomból a kapitulációt hirdető politikusokat.