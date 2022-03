Orbán Viktor: őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát

Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök március 15-ei ünnepi beszédében tegnap a budapesti Kossuth Lajos téren. A kormányfő – az ukrajnai háborúra utalva – úgy vélekedett: a baloldal „elvesztette a józan eszét”, és „holdkórosan beletámolyogna” egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba. Szerinte a baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba. „Ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célponttá tegye Magyarországot, célponttá tegye az itthoni és a kárpátaljai magyarokat” – fogalmazott Orbán Viktor, aki a Parlament előtt felállított színpadon mondta el ünnepi beszédét a Békemenet résztvevői előtt. Azt mondta, a magyarok jól tudják, „kik szokták bezsebelni az efféle háborúk hasznait”, de elég erősek vagyunk, és ellenállunk a baloldal és a mögöttük álló háborús bajkeverők terveinek.

Arról is beszélt, a legjobb pillanatban lett Magyarország köztársasági elnöke először nő. Idézte Novák Katalin megválasztott államfő gondolatát, miszerint a nők a békét akarják megnyerni, és nem a háborút. Leszögezte: Magyarországnak a háborúból ki kell maradnia, egyetlen magyar sem kerülhet az „ukrán üllő és az orosz pöröly közé”, ezért hazánk se katonát, se fegyvert nem fog küldeni a harcterekre.

Hangsúlyozta: a magunk érdekeit nekünk kell képviselnünk higgadtan és bátran, érdekünk pedig az, hogy „ne legyünk gyalogáldozat valaki más háborújában”. Úgy fogalmazott: Magyarország világok határán fekszik, errefelé a háborúkat nem értünk és nem a mi érdekünkben vívják, és akárki győz, mi rajtavesztünk. Közép-Európa csak egy sakktábla a világ nagyhatalmai számára, és Magyarország is csak egy bábu azon. Ha céljaik úgy kívánják, fel is áldoznak minket – tette hozzá.

Vannak országok, amelyek háborúval akarják elérni a céljaikat, de mi tudjuk, hogy az a legjobb háború, amit sikerül elkerülni. Oroszország az orosz érdekeket nézi, Ukrajna pedig Ukrajnáét, de az Egyesült Államok és Brüsszel sem fog magyar fejjel gondolkodni, magyar szívvel érezni – jelentette ki. Emlékeztetett, Ukrajnában, ahol kitört a háború, magyarok százezrei élnek, a katonáknak és rendőröknek pedig a déli határ mellett most már „a keleti határunk biztonságát is fegyverrel kell garantálniuk”.

Az ország minden idők legnagyobb humanitárius segélyprogramját működteti, közben pedig „itt dörömböl az ajtónkon a Nyugat-Európában már pusztító energiaválság”. Két évünk ráment, hogy végre legyőzzünk egy száz éve nem látott világjárványt. „S ha mindez nem lenne elég, itt van még nekünk a magyar baloldal is. A veszélyek korába léptünk. Most nincs helye a hibázásnak, nincs tere a kapkodásnak, és nem engedhetünk meg magunknak egyetlen rossz döntést sem” – jelentette ki. Hangsúlyozta azt is: a háborús veszély nem csökkenti, hanem növeli, sőt, „az egekbe emeli” a választás tétjét. „Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz” – mondta. Kijelentette: Magyarország segít a menekülteknek, de továbbra is elutasítja a migrációt. Szerinte keresztény szívvel kell éreznünk, és magyar fejjel kell gondolkodnunk. „Most mindenki láthatja a különbséget. A szomszédból harcok elől, összekapkodott csomagokkal és gyermekkel menekülő rémült nők, és a több ezer kilométerről érkező, határunkat megostromló migránsok között” – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy régi szokása a magyaroknak, hogy amikor az ország sorsa fordul, összegyűlnek, tanácskoznak és közösen döntenek, hogyan kerülhetik el a bajt, és merre vegyék az irányt. Így van ma itt együtt Magyarország a nemzet főterén, és „komoly dolgokról kell beszélnünk”, háborúról és békéről, a haza üdvéről és a fenyegető veszélyekről – fűzte hozzá. Kiemelte: legyen béke, szabadság és egyetértés – így mondták 1848-ban a márciusi ifjak –, és mindehhez ugyanarra a dologra van szükség: erőre. A kormányfő úgy látja, „gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki, gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb hamis gulyás a barakkjába, gyenge nép nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába”. A béke, a szabadság és az egyetértés az erős népek jutalma, övék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugodt élet – jelentette ki. Hozzátette: „a szél mindig az erősek vitorláját dagasztja”, az ő hajójuk mindig révbe ér, őket kedveli a szerencse, és ők mindig a talpukra esnek. Hangsúlyozta: „erős országot akarunk, amely ugyan a természet törvényei szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, nem enged más bolygók vonzásának, és nem engedi, hogy idegen népek érdekei jelöljék ki a röppályáját”.

Orbán Viktor hallgatóságát arra figyelmeztette: a jelenlegi helyzetben Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyet nem érhet meglepetés. Kiemelte: most minden eshetőségre készen kell állni, ezért az országnak olyan kormány kell, „amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre”. A kormányfő, a Fidesz elnöke hangsúlyozta azt is: a választást meg kell és meg is fogják nyerni, és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországra nagy veszélyek leselkednek, és nagy veszély ellen a nagy győzelem a legjobb orvosság. Hozzátette: minden esélyük meg is van a „nagy győzelemre”, feltéve, hogy a választásokig hátralevő tizenkilenc napban mindenki elvégzi a munka rá eső részét. „Magasba a zászlókat, fel győzelemre, a Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” – zárta ünnepi beszédét Orbán Viktor.