A Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub tegnap ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját, és az alkalomból tartott ünnepséget két mozzanatra osztották fel a szervezők. Az első a tanintézmény udvarán zajlott, ahol számos érdeklődő jelenlétében kopjafát avattak a sportiskola néhai sportolói tiszteletére, és plakettet lepleztek le az 1981 januárjában lavina által elsodort Köpe András, az ISK síszakosztály edzőjének emlékére. Itt beszédet mondott Kiss Imre főtanfelügyelő, aki kihangsúlyozta: „A fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő Sportiskolára mi, sepsiszentgyörgyiek jogosan lehetünk büszkék, hiszen ez az intézmény évtizedek óta sikeresen tölti be kettős szerepét. Egyrészt megteremti az ifjúsági sport versenyzési keretét, másrészt felkészíti a jövő generációját a felnőttkori sportra.” A jubileumi ünnepnap második felvonásának a Fidelitas Hotel adott otthont, ahol filmvetítéssel egybekötött díjkiosztóra került sor. Itt felszólalt Keresztes László volt igazgató, aki 1985–1990 között irányította a Sepsi ISK-t. Nemes Áron, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó intézmény jelenlegi – összességében a nyolcadik – igazgatója beszédében elmondta, hogy számítása szerint az elmúlt hat évtized alatt mintegy húszezren tevékenykedtek a sportiskola színeiben, előbb zöldben, majd később piros-kékben. Az atléta Maya Georgescu és Nádudvary Dávid, a kosárlabdázó Ioachim Adrienn, valamint a birkózó Kertész Mátyás arról mesélt az egybegyűlteknek, hogy miért és milyen jó sportolni, de emellett levetítették az Iskolás Sportklub ötvenedik születésnapjára készült kisfilmet is. Záróakkordként az esemény szervezői díjazták a mindenkori intézmény igazgatóit, illetve a Sepsi ISK berkeiben egykor és most működő, összesen tizenöt szakosztály vezetőit és legjobbjait. Köszönjük, Iskolás Sportklub, és a következő hatvan évre pedig sok sikert kívánunk! (tibodi)