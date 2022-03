Orvosság a turistának az írás kényszere

– Hogyan egyeztethető össze a gyógyszerek világa a turizmussal?

– A gyógyszerek világa és a turizmus nálam egy adott ponton összefonódik, a háttérben kialakult egyfajta szimbiózis. Gyógyszerésznek lenni hivatás, melyhez elkötelezettség, empátia és nagyon sok türelem szükséges. Tanulmányaim alatt részképzések és gyógyszerésztalálkozók keretein belül gyakran jártam Magyarországra, volt alkalmam Budapestről Bécsbe is ellátogatni. Megtapasztaltam, hogy az utazás számomra olyan értékes énidő, mely a fizikai fáradtság ellenére is szórakoztató, kikapcsoló, és feltöltő erővel bír, hisz a szellemi fáradtság sokkal rosszabb a fizikainál.

– Mi késztet arra, hogy élményeidet beszámoló formájában publikáld?

– Mindannyian elfelejtünk dolgokat. Éveken keresztül szívtam magamba az új tapasztalatokat, élményeket, elnevezéseket, történelmi adatokat, adott országok kulturális jellemzőit, legendáit. Eleinte csak megosztottam a fotóimat különböző közösségi felületeken, és megjegyzésként mindegyik alá írtam pár sort arról, hogy hol jártam és mit láttam. Ezt szerettem volna megmenteni elsősorban saját magam megnyugtatására. Elkezdtem lejegyezni élményeimet blog formájában, amely idővel egy valóságos adatbank lett. Találóbb, ha élménybanknak nevezem. Itt tárolhatok mindent, ami már túlcsordult a memóriám határain. És ami az egészben a legjobb, hogy itt, ezeket az élményeket bárkivel és bármikor megoszthatom.

– Számtalan turisztikai oldal, blog létezik a világhálón. Az általad megosztott tartalom olvasottsága miben rejlik?

– Volt egy elképzelésem arról, hogy mit is szeretnék közölni, de azt nem tudtam még, hogy a környezetem miről szeretne olvasni. Az első bejegyzések sokkal terjedelmesebbek voltak, mint amilyeneket most írok. Rájöttem, hogy a mennyiség a minőség rovására megy. Ahogy változtak bejegyzéseim, úgy változtam velük én is. Nagyon sokat köszönhetek a Matusinka inspirációs műhely alapítójának és főszerkesztőjének, Matusinka Beátának, aki lehetőséget nyújtott szárnyaim bontogatására és hitt bennem. Ez az alkotói szimbiózis tanított meg sok mindenre és késztetett önmagam csiszolására is. Mindezen túl az írott történet és a fotó kéz a kézben jár. Utazási blog esetében nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. Úgy érzem, hogy fejlődni ezen a téren is sikerült. Az első bejegyzésekben rengeteg fotót töltöttem fel, ez egy idő után bontotta az összhangot. Most már itt is szelektálok, és csak a leglényegesebb fotókat töltöm fel. Éppen ezért hoztam létre külön a tele­scope-igo.picfair.com fotós oldalt, aki még több fotót szeretne látni, ott megteheti. Miután kezdett kialakulni az olvasói kör, újabb problémával kellett szembenéznem. Az érdeklődés fenntartása. Próbálok minden bejegyzésben valami újat mutatni, olyan kuriózumokat bemutatni, amelyek felkeltik az olvasók érdeklődését.

– Milyen meglátogatott helyek kerültek le a bakancslistádról, illetve milyen úti célok vannak a jövőre nézve?

– Feleségemmel, Ágnessel együtt utaztunk, aki szintén gyógyszerész. A bakancslistával az a poén, hogy olyan hosszan kanyargózik rajta a sor, hogy fel sem tűnik, ha lekerül róla valami. Belföldön is sok helyre eljutottunk. Ami a külföldi útjainkat illeti, jártunk Olaszországban, Görögországban, Albániában, Máltán, Csehországban, Törökörszágban, az Egyesült Arab Emírségekben és nem utolsósorban Egyiptomban. Sok esetben útközben is változik a lista, sokszor az okoz katarzist, amire nem is számítunk. Ami a jövő úti céljait illeti, határ a csillagos ég. Nem jártunk még mindenhol, de már rajta van a listánkon.

– Tapasztalt gyógyszerészként, illetve utazóként mit tanácsolsz: a kirándulók milyen készítményeket vigyenek magukkal egészségük megóvása érdekében?

– Úgy gondolom, hogy egy alapcsomagban mindenképp jó, ha van kötszer, sebtapasz és valamilyen sebfertőtlenítő. Ajánlott fájdalomcsillapítót, gyomorfogót, gyomorfertőtlenítőt, valamint allergia és csípések ellen orális (szájon át) és lokális (helyi, például krém) készítményeket is a csomagba bepakolni. Külföldi utazás esetén érdemes utánanézni, hogy az adott országban van-e valamilyen szigorítás a gyógyszerbevitellel kapcsolatban. Jó tisztában lenni azzal is, hogy a napkrém használata nemcsak életet, de kirándulást is menthet!

Huszár Szilamér