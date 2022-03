Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) mind a 23 erdélyi irodája bővített programmal működik, hétköznapokon este nyolcig fogadják mindazokat az erdélyi magyar állampolgárokat, akik az április 3-i országgyűlési választásokra le szeretnék adni a levélszavazataikat és az irodákra bíznák azok eljuttatását a főkonzulátusokra – jelentették be tegnap a szervezet képviselői. Ugyanakkor több részletre is felhívták a figyelmet a levélszavazatok kapcsán, illetve újból jelezték: a borítékok biztos célba érése érdekében továbbra is ajánlott, hogy ne a román postára bízzák eljuttatásukat, hanem inkább éljenek az EMNT által is felajánlott lehetőséggel.

Sándor Krisztina, az EMNT országos ügyvezető elnöke szerint intenzív időszakon vannak túl, irodáik munkatársai alaposan kivették a részüket a március 9-én zárult regisztrációs folyamatból. Az elkövetkező nagyjából három hét is hasonlóan sűrű lesz, mivel már érkeznek a levélszavazati borítékok az erdélyi magyar állampolgárokhoz.

Az EMNT irodahálózata is nekilátott a levélszavazatok begyűjtésének, illetve segítséget is nyújtanak például az azonosító nyilatkozatok kitöltésében, a borítékok eljuttatásában a főkonzulátusokra. A szavazásban magában (a szavazólapok kitöltésében) nyilván nem nyújtanak segítséget, az továbbra is titkos és személyes, saját felelősségre történik.

Sándor Krisztina felhívta a figyelmet, amennyiben a voksolók azt szeretnék, hogy a szavazatukat tartalmazó boríték célba érjen, annak eljuttatását ne bízzák a postára, inkább forduljanak az EMNT-irodákhoz, illetve a községekben, kisebb településeken keressék bizalommal az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) önkormányzati képviselőit vagy a helyi szervezet elnökét, illetve az önkénteseket, akik szintén segítenek eljuttatni a borítékokat.

Az EMNT-irodák bővített programmal működnek. Kádár Imola, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszéki elnöke elmondta: Háromszéken a három irodában – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton – hétköznapokon 8 és 20 óra között fogadják az ügyfeleket, de hétvégén is dolgoznak: a megyeszékhelyen szombaton 8–18, vasárnap pedig 9–13 között lehet felkeresni a Demokrácia Központot, míg Kézdivásárhelyen és Baróton mindkét napon 9–14 között.

Sándor Krisztina továbbá azt is elmondta: arra is felkészültek, hogy a népszámlálásnál is segítséget nyújtsanak az önösszeírás időszakában, de erre április 3-a után tudnak majd érdemben odafigyelni. A hozzájuk fordulókat azért nyilvántartásba veszik és április 4. után segítenek nekik. Az ügyvezető elnök szerint az önösszeírás két hónapja a legfontosabb, hiszen most lehet az anyanyelv és a nemzetiségi hovatartozással kapcsolatos adatokat is megadni, ami a magyar közösség szempontjából a leglényegesebb.

Csáki Attila, a Magyar Polgári Párt megyei elnöke, valamint Kolcza István, az EMNP országos alelnöke a levélszavazatok kapcsán elmondták, hogy az MPP sepsiszentgyörgyi, Martinovics Ignác utcai, a Beör-palotában található irodájában is le lehet a voksokat tartalmazó borítékokat adni hétköznapokon 9 és 14 óra között, illetve a Kovásznán működő irodában is. Kolcza István azt is közölte, hogy elkészültek a levélszavazatokkal kapcsolatos segítségnyújtásról értesítő plakátok, melyeken a helyben felkereshető önkéntesek neve is szerepel, és amelyeket az elkövetkező napokban kihelyeznek a háromszéki településeken.



Mit tartalmaz a levélcsomag, és mit kell tenni?

A postán érkező levélcsomagok tartalmáról Nagy Attila, a magyar Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke nemrég részletes tájékoztatót tartott Csíkszeredában, erről lapunkban is beszámoltunk. Az NVI elnökének ismertetése szerint a boríték tartalmaz egy tájékoztatót, egy azonosító nyilatkozatot, egy kisebb borítékot, ebben érkeznek a szavazólapok is. Az azonosító nyilatkozat pontos kitöltése azért lényeges, mert ez érvényességi feltétel a szavazásnál. Fontos, hogy kitöltéséhez a magyarországi okmányok adatait kell megadni. Minthogy április 3-án választás és népszavazás is lesz, két szavazólapot kapnak majd kézhez a választópolgárok. A választásokról szóló szavazólapon a támogatni kívánt pártot kell megjelölni, a népszavazás űrlapja négy kérdést tartalmaz, ezekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Mindkét szavazólapot – aki csak az egyik választáson venne részt, annak csak az egyiket – a kisebb borítékba kell belehelyezni, és azt le kell zárni, ez szintén érvényességi feltétel. A lezárt borítékot, valamint a hiánytalanul kitöltött azonosítólapot kell a válaszborítékba helyezve leadni vagy a partnerszervezetek révén eljuttatni a konzulátusra. Akik a külképviseletre kérték a levélcsomagot, azoknak a konzulátus munkatársai segítenek az azonosító nyilatkozat kitöltésében is, de ugyanígy segítséget lehet kérni a partnerszervezetektől is.