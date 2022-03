Előző írásunk

Már nem csupán rendeltetést, hanem pénzforrást is találtak az egykori dohánygyár egyik épületének újrahasznosítására, a többire pedig bárki tehet javaslatot, habár ezekből máris több van, mint amennyinek helyet lehet szorítani – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megvásárolt ipari műemlék a múlt század hatvanas éveiben felhúzott szárnyában a kommunizmus múzeumát rendezik be, a többinek pedig olyan rendeltetést szeretnének adni, amely a helybeli fiatalság mellett akár több tízezer látogatót is idevonz évente.